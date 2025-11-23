Хищники вблизи сел Мангистау - эколог предупреждает о риске заражения чумой

Дикие хищники стали приближаться к населённым пунктам региона, и эколог бьёт тревогу - это может привести к вспышкам чумы среди людей. Причина - нашествие грызунов, которые являются переносчиками опасной инфекции, подробно в материале Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Корсаки, лисы и шакалы в последнее время всё чаще появляются вблизи населённых пунктов региона. Как сообщает председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков, это может грозить случаями заражения чумой.

Эколог пояснил, что животные подходят к населённым пунктам из-за увеличения численности диких грызунов, таких как большая песчанка, которыми они питаются. Заражение может перейти на домашних крыс и мышей, а затем и к человеку.

«Это тревожный сигнал. Появление лис, корсаков и шакалов, питающихся грызунами, говорит о нарушении баланса экосистемы из-за вмешательства человека. Природа адаптируется к новым обстоятельствам», - отметил Адильбек Козыбаков.

Для предотвращения заражений необходимо проводить эпизоотологические исследования и дератизацию грызунов, что является прямой задачей Мангистауской противочумной станции. Однако, по словам эксперта, там наблюдается дефицит специалистов - зоологов, которые могут организовать обследования и принять меры по уничтожению опасных грызунов.

Напомним, ранее степного корсака заметили жители 19 микрорайона в Актау.

Два ученика сельской школы в Бейнеу подверглись нападению диких животных.