Дикие лисы напали на детей в Мангистау

Убитая лиса в селе Бейнеу. Фото очевидцев

В травмпункт многопрофильной центральной районной больницы Бейнеу вчера, 21 ноября, обратились два ученика вместе с родителями после укусов диких животных. В медицинской карте указано, что на детей напало животное — корсак (лисица).

При осмотре травматолога у ребёнка 2011 года рождения была обнаружена царапина на правой голени, у ребёнка 2018 года рождения — царапина на левой голени. Обоим детям провели хирургическую обработку ран и сделали необходимые прививки. Сейчас их состояние удовлетворительное, они находятся под амбулаторным наблюдением.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков отметил, что по фотографии это, скорее всего, обычная лиса, а не корсак.

«Животные могут быть заражены бешенством, поэтому подходить к ним опасно. При контакте с дикими животными следует сразу сообщать в соответствующие службы, а при укусах — немедленно обращаться за медицинской помощью, как это сделали родители школьников», — сообщил эколог.

Напомним, степного корсака заметили жители 19 микрорайона в Актау.