24.11.2025, 17:17

Две тонны мальков лососевых пород выпустили в Каспийское море

Экология 0 962 Лиана Рязанцева

В Каспийское море выпущены 2000 килограммов мальков лососевых пород, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

В Мангистауской области начался новый этап развития морской аквакультуры. В рамках проекта морского фермерства ТОО «Organic Fish», реализуемого на территории Каракиянского района, в Каспийское море выпущены 9 890 мальков весом по 200 граммов каждый.

По данным областного управления рыбного хозяйства, проект направлен на выращивание до 5 000 тонн товарной рыбы в год в морской акватории.

В 2026 году планируется получить первые 300 тонн товарной продукции. К 2028 году объем производства предполагается увеличить до 5 000 тонн в год. Это первый крупный проект морского фермерства в Казахстане и Центральной Азии на Каспийском море. Опыт ТОО «Organic Fish» открывает новый этап в развитии рыбного хозяйства региона, - сообщили представители управления.

Напомним, в 2025 году в порту Курык спущены в море первые сетчатые садки для развития морской аквакультуры и разведения лосося в естественной среде. Как заявлялось, на тот момент это были самые крупные конструкции в истории Казахстана и Каспийского моря: каждый из них имеет окружность 120 метров и глубину 25 метров. В первые два года объём производства достигнет от 300 до 1600 тонн, в дальнейшем планируется увеличение до 5000 тонн в год. 

