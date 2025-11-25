В Актау снова зафиксировали «лисий хвост»

В АО «КазАзот» произошёл сбой электроснабжения, и жители областного центра зафиксировали «лисий хвост», передает Lada.kz .

Скриншот из видео

Желтый дым химического происхождения над объектами АО «КазАзот» сняли на видео очевидцы.

Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, 25 ноября при проведении оперативных переключений произошёл отказ привода автоматического выключателя, из-за чего на объекте временно остановился агрегат №1.

В 17:00-17:50 часов специалисты департамента экологии провели замеры воздуха на территории санитарно-защитной зоны АО «КазАзот».