Степь в Мангистау покрылась льдом: эколог предупредил о рисках для домашнего скота

Корреспонденты Lada.kz зафиксировали, что в Мангистауской области степь, где обычно пасётся домашний скот, в этом году покрыло льдом. Такое явление в народе называют джут - когда ледяная кора покрывает землю, и животные не могут достать корм под ней, что может привести к серьёзным потерям поголовья.

стоп-кадр из видео

Председатель Регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбек Козыбаков объяснил, почему текущая ситуация вызывает тревогу.

Джут возникает, когда после заморозков на поверхности степи формируется твёрдая ледяная корка. Особенно это опасно для домашнего скота, потому что без запасов сена и подножного корма животные не могут самостоятельно прокормиться. А в нашем регионе многие фермеры не заготавливают запасы на зиму, ориентируясь на выпас, - рассказал Козыбаков.

По словам эксперта, ледяная корка не просто делает траву недоступной, она блокирует естественный кормовой покров, и животные вынуждены голодать. При длительном сохранении таких условий ситуация может стать критической не только для домашних животных, но и для дикой фауны.

«Ещё пример из истории - зима 1992–1993 годов, когда температура опускалась до минус 35 градусов, и в песках Сам также был джут. Тогда исчезли джайраны, этих животных больше никто не видел», — вспоминает Козыбаков.

Эколог подчёркивает, что при длительном сохранении холодов и льда на пастбищах последствия могут коснуться и флоры, и фауны: растения не смогут пробиться через корку льда, а травоядные животные не найдут корм. Ранее в научной литературе джут описывали как одно из самых опасных природных явлений для степных экосистем и сельского хозяйства, способное вызывать массовую гибель скота в зимний период.

Эксперты рекомендуют внимательно следить за погодой и, по возможности, выводить животных на участки, где лед менее плотный или ветер разрушил корку, но такие меры часто оказываются недостаточными.

Lada.kz продолжит следить за развитием ситуации и сообщать о возможных последствиях для сельского хозяйства и экологии региона.