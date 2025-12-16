Запах нефтепродуктов в воздухе Актау: экологи выявили превышение ПДК оксида углерода

Экологи провели замеры воздуха в нескольких локациях Актау и прилегающих населенных пунктах и выявили превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, после массовых сообщений жителей Актау о неприятном химическом запахе специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля провели 15–16 декабря мониторинг атмосферного воздуха в черте города и прилегающих населённых пунктах.

В результате проведённых исследований наличие неприятного запаха в городской черте подтвердилось.

«Источником запаха предположительно являются промышленные зоны, в том числе район базы „Рекон“, где были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по оксиду углерода (CO). Однако ввиду невозможности доступа на территорию предприятий в ночное время точное место выброса установить не удалось», — сообщили в департаменте экологии.

В одной из точек измерения ПДК оксида углерода была превышена в 5 раз.