16.12.2025, 12:08

Запах нефтепродуктов в воздухе Актау: экологи выявили превышение ПДК оксида углерода

Экология 0 2 444 Ольга Максимова

Экологи провели замеры воздуха в нескольких локациях Актау и прилегающих населенных пунктах и выявили превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото из архива
Иллюстративное фото из архива

Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, после массовых сообщений  жителей Актау о неприятном химическом запахе специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля провели 15–16 декабря мониторинг атмосферного воздуха в черте города и прилегающих населённых пунктах.

В результате проведённых исследований наличие неприятного запаха в городской черте подтвердилось.

«Источником запаха предположительно являются промышленные зоны, в том числе район базы „Рекон“, где были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по оксиду углерода (CO). Однако ввиду невозможности доступа на территорию предприятий в ночное время точное место выброса установить не удалось», — сообщили в департаменте экологии.

В одной из точек измерения ПДК оксида углерода была превышена в 5 раз.




Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"точное место выброса установить не удалось», — сообщили в департаменте экологии."---Плохо работаете! На промзоне (чуть не доезжая "Каскор-Машзавод") за каменным забором какой-то шарашкиной конторы по приёму металла постоянно как только стемнеет чтобы небыло видно дыма там обжигают провода от резины и пол ночи нечем дышать!
16.12.2025, 10:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

