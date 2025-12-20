18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.12.2025, 09:59

В Мангистау экологи оштрафовали нефтяников

Экология 0 2 011 Ольга Максимова

Внеплановая экологическая проверка на месторождении Каламкас АО «Мангистаумунайгаз» выявила факт загрязнения почвы, передает Lada.kz

Фото: ДЭ МО
Фото: ДЭ МО

Установлено, что нефтяники загрязнили почву, причинив тем самым вред окружающей среде. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Нарушение квалифицировали в соответствии с частью 4 статьи 337 КоАП РК (Загрязнение земли опасными химическими веществами, повлекшее причинение экологического ущерба).

По данному факту был составлен административный протокол, и предприятие привлечено к ответственности.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа: на физических лиц - в размере 200, на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 700, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 1000, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 2000 (7 864 000 тенге) МРП.

Предприятию даны рекомендации по соблюдению экологических требований и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.

7
11
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
MMG
MMG
Настоящим сообщаем, что статья «В Мангистау экологи оштрафовали нефтяников», опубликованная в социальных сетях «Lada.kz» является некорректной: указанный инцидент был установлен не в результате внеплановой проверки Департамента экологии по Мангистауской области (далее - ДЭМО), а выявлен работниками АО "Мангистаумунайгаз", которые в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК сами сообщили об инциденте в ДЭМО и незамедлительно приступили к работам по локализации и ликвидации последствий инцидента. Все материалы по запросу инспекторов ДЭМО по данному инциденту были предоставлены своевременно и в полном объеме.
20.12.2025, 13:31
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
Пенсионерка из Казахстана попросила Путина помочь получить российское гражданствоНовости Казахстана
19.12.2025, 20:33 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь