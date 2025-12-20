В Мангистау экологи оштрафовали нефтяников

Фото: ДЭ МО

Установлено, что нефтяники загрязнили почву, причинив тем самым вред окружающей среде. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Нарушение квалифицировали в соответствии с частью 4 статьи 337 КоАП РК (Загрязнение земли опасными химическими веществами, повлекшее причинение экологического ущерба).

По данному факту был составлен административный протокол, и предприятие привлечено к ответственности.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа: на физических лиц - в размере 200, на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 700, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 1000, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 2000 (7 864 000 тенге) МРП.

Предприятию даны рекомендации по соблюдению экологических требований и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.