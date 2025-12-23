«Средняя температура по больнице» - какие данные озвучили вице-министру экологии в Мангистау

Мангистаускую область посетил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев. В ходе встречи с госорганами и представителями некоммерческих организаций были озвучены данные по экологической обстановке в регионе, передает Lada.kz .

В Мангистауской области насчитывается 86 предприятий I категории опасности. Крупнейшими из них являются: АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Озенмунайгаз», ФК «Бузачиоперейтинг ЛТД», ТОО «Каракудыкмунай», ТОО «МАЭК-Казатомпром», АО «КазАзот» и другие. Четыре предприятия обязаны установить автоматизированную систему мониторинга (АСМ).

АО «Мангистаумунайгаз», АО «КазАзот» и ТОО «КаспийЦемент» установили АСМ и осуществляют передачу данных в режиме реального времени.

Мониторинг качества атмосферного воздуха проводится в Актау, Жанаозене и селе Бейнеу.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в регионе являются промышленные объекты и автотранспорт.

На долю крупных предприятий приходится 66,4% общего объёма выбросов. Как сообщили в департаменте экологии, по сравнению с 9 месяцами 2024 года объём выбросов по области снизился на 43 тысячи тонн (23,9%).

В целях контроля за соблюдением экологического законодательства инспекционной службой области за 10 месяцев 2025 года проведено 45 проверок, в ходе которых выявлено 69 нарушений, выдано 42 предписания на устранение, наложено 52 административных штрафа на общую сумму 92 млн тенге. Взыскано 61,1 млн тенге.