Рекультивация Кошкар-ата в Мангистау: акимат судится, работы приостановлены

В настоящее время рекультивация хвостохранилища не ведётся, так как акимат Мангистауской области судится с подрядчиком, передает Lada.kz .

Фото из архива

В 2021 году АО «Павлодарский речной порт» начал работу по рекультивации. Однако позже работа была приостановлена. Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе брифинга на площадке СЦК пояснил, почему.

«Изначально ПСД вышла на 17 млрд тенге, на эту сумму был заключен договор с АО «Павлодарский речной порт». После ПСД откорректировали, и на выходе сумма, уже утвержденная госэкспертизой, составила 51 млрд тенге. С этой компанией у нас сейчас идут судебные разбирательства, потому что наши коллеги не согласились с их действиями. Предмет разбирательства — материал засыпки. На время судебных разбирательств работы приостановлены, если речь идет о «зеркале» хвостохранилища», — сказал Нурдаулет Килыбай.

Суды первой инстанции акимат проиграл, разбирательства продолжаются.

В настоящее время вокруг хвостохранилища возвели ограждение, чтобы не допустить проход скота с ближайших поселков. Окрестности Кошкар-аты засаживают саксаулом.