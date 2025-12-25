Научные сотрудники поделились зимними фотографиями обитателей природного парка в Мангистау

Птицы адаптируются к зиме. Фото предоставил М.Каратауов

Согласно полученным данным, такие виды, как архар, джейран, лисица, волк и кеклик, хорошо адаптировались к зимнему периоду. В ближайшие дни сотрудники проинспектируют другие природные заказники с целью сбора данных с фотоловушек, которые помогают вести контроль за текущим состоянием диких животных и птиц.

