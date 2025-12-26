Как фейерверки влияют на природу и птиц – мнение эколога из Мангистау

Фейерверки для многих ассоциируются с Новым годом, но с точки зрения экологии и защиты животных они остаются одним из самых агрессивных и малообоснованных способов создания праздничного настроения. Об этом заявил директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

В преддверии Нового года редакция решила узнать у эколога о влиянии фейерверков на окружающую среду и животный мир.

Директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин отметил, что фейерверки, хотя для многих и символ праздника, с точки зрения экологии и защиты природы являются одними из самых агрессивных и наименее оправданных способов создать настроение.

Во время запуска фейерверков в воздух буквально за короткое время выбрасывается большое количество загрязняющих веществ. Уже в первые часы фиксируется резкий рост мелкодисперсной пыли PM2.5 и PM10. Эти частицы опасны и для людей, и для животных, потому что напрямую влияют на дыхательную систему. Плюс к этому тяжёлые металлы, микропластик, остатки пиротехнических оболочек, которые оседают на почву и попадают в воду. По сути, это кратковременное, но очень интенсивное загрязнение сразу нескольких компонентов окружающей среды, - заявил эколог.

Глава организации подчеркнул, что для птиц фейерверки – сильнейший стресс.

Громкость салютов может превышать болевой порог, а ночные вспышки полностью сбивают ориентацию. В итоге птицы в панике взлетают, теряют направление, сталкиваются со зданиями и линиями электропередач, получают травмы или гибнут от истощения и стресса. Особенно уязвимы водоплавающие птицы, перелётные виды и молодые особи. Водоплавающие часто ночуют большими скоплениями, и один фейерверк может спровоцировать массовый панический взлёт с тяжёлыми последствиями, - говорит директор НПУ «Эко Мангистау».

По его словам, перелётные птицы чувствительны к любым нарушениям навигации, такие сбои могут повлиять на маршруты миграции.

В разных странах уже фиксировали случаи, когда после новогодних фейерверков находили десятки и даже сотни погибших птиц. Даже если гибель не массовая, последствия могут быть отложенными, птицы покидают привычные места, не возвращаются к гнездованию, теряют энергию, необходимую для перелётов, - подчеркнул эколог.

Отдельно Кирилл Осин подчеркнул, что химический состав декоративных огней представляет собой ещё одну серьёзную проблему.

В них используются соединения бария, меди, алюминия, перхлораты и нитраты. Эти вещества оседают в почве и водоёмах, накапливаются и постепенно влияют на растения, микроорганизмы и экосистемы в целом. Особенно страдают парки, дворы, прибрежные зоны, места, где фейерверки запускают из года в год. Да, воздух обычно очищается за несколько дней, но загрязнение почвы и воды может сохраняться месяцами. Тяжёлые металлы имеют накопительный эффект, и в городской среде природе требуется гораздо больше времени на восстановление, - сказал Кирилл Осин.

Глава НПУ поделился и личным опытом, отметив, что он является владельцем собак.

Если говорить о городских животных, для них фейерверки вызывают панику, попытки убежать и травмы. Новогодние дни сами по себе стрессовые для животных. По личному опыту могу сказать, мои питомцы плохо переносят этот шум, даже находясь в квартире, они становятся беспокойными, пугаются и прячутся, - рассказал эколог.

Эколог отметил, что альтернативы есть, и ими уже давно пользуются в мире.

Дрон-шоу, лазерные и световые инсталляции. Это безопасно для птиц и животных, не загрязняет окружающую среду и при этом выглядит не менее эффектно, а иногда и намного современнее. Важно понимать, фейерверки – это короткий визуальный эффект, но с долгосрочным экологическим следом. Отказ от них или переход на более экологичные форматы – не отказ от праздника, а шаг к ответственному и современному отношению к природе, городскому пространству. И, конечно, нельзя забывать о безопасности. Фейерверки – это источник повышенной опасности. Неправильный запуск, использование рядом с жилыми домами или при сильном ветре может привести к пожарам, травмам людей и повреждению имущества. У нас нет абсолютного запрета на фейерверки, но действуют чёткие ограничения: запрещено запускать их во дворах жилых домов, рядом с социальными объектами, в парках, на набережных и в других местах массового отдыха, - заключил Кирилл Осин.

Напомним, что в новогоднюю ночь 2025 года в Актау из-за фейерверка едва на загорелась квартира.