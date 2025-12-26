18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.81
604.19
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.12.2025, 17:27

Как фейерверки влияют на природу и птиц – мнение эколога из Мангистау

Экология 0 612 Лиана Рязанцева

Фейерверки для многих ассоциируются с Новым годом, но с точки зрения экологии и защиты животных они остаются одним из самых агрессивных и малообоснованных способов создания праздничного настроения. Об этом заявил директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин, передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В преддверии Нового года редакция решила узнать у эколога о влиянии фейерверков на окружающую среду и животный мир.

Директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин отметил, что фейерверки, хотя для многих и символ праздника, с точки зрения экологии и защиты природы являются одними из самых агрессивных и наименее оправданных способов создать настроение.

Во время запуска фейерверков в воздух буквально за короткое время выбрасывается большое количество загрязняющих веществ. Уже в первые часы фиксируется резкий рост мелкодисперсной пыли PM2.5 и PM10. Эти частицы опасны и для людей, и для животных, потому что напрямую влияют на дыхательную систему. Плюс к этому тяжёлые металлы, микропластик, остатки пиротехнических оболочек, которые оседают на почву и попадают в воду. По сути, это кратковременное, но очень интенсивное загрязнение сразу нескольких компонентов окружающей среды, - заявил эколог.

Глава организации подчеркнул, что для птиц фейерверки  сильнейший стресс.

Громкость салютов может превышать болевой порог, а ночные вспышки полностью сбивают ориентацию. В итоге птицы в панике взлетают, теряют направление, сталкиваются со зданиями и линиями электропередач, получают травмы или гибнут от истощения и стресса. Особенно уязвимы водоплавающие птицы, перелётные виды и молодые особи. Водоплавающие часто ночуют большими скоплениями, и один фейерверк может спровоцировать массовый панический взлёт с тяжёлыми последствиями, - говорит директор НПУ «Эко Мангистау».

По его словам, перелётные птицы чувствительны к любым нарушениям навигации, такие сбои могут повлиять на маршруты миграции.

В разных странах уже фиксировали случаи, когда после новогодних фейерверков находили десятки и даже сотни погибших птиц. Даже если гибель не массовая, последствия могут быть отложенными, птицы покидают привычные места, не возвращаются к гнездованию, теряют энергию, необходимую для перелётов, - подчеркнул эколог.

Отдельно Кирилл Осин подчеркнул, что химический состав декоративных огней представляет собой ещё одну серьёзную проблему.

В них используются соединения бария, меди, алюминия, перхлораты и нитраты. Эти вещества оседают в почве и водоёмах, накапливаются и постепенно влияют на растения, микроорганизмы и экосистемы в целом. Особенно страдают парки, дворы, прибрежные зоны, места, где фейерверки запускают из года в год. Да, воздух обычно очищается за несколько дней, но загрязнение почвы и воды может сохраняться месяцами. Тяжёлые металлы имеют накопительный эффект, и в городской среде природе требуется гораздо больше времени на восстановление, - сказал Кирилл Осин.

Глава НПУ поделился и личным опытом, отметив, что он является владельцем собак.

Если говорить о городских животных, для них фейерверки вызывают панику, попытки убежать и травмы. Новогодние дни сами по себе стрессовые для животных. По личному опыту могу сказать, мои питомцы плохо переносят этот шум, даже находясь в квартире, они становятся беспокойными, пугаются и прячутся, - рассказал эколог.

Эколог отметил, что альтернативы есть, и ими уже давно пользуются в мире.

 Дрон-шоу, лазерные и световые инсталляции. Это безопасно для птиц и животных, не загрязняет окружающую среду и при этом выглядит не менее эффектно, а иногда и намного современнее. Важно понимать, фейерверки  это короткий визуальный эффект, но с долгосрочным экологическим следом. Отказ от них или переход на более экологичные форматы  не отказ от праздника, а шаг к ответственному и современному отношению к природе, городскому пространству. И, конечно, нельзя забывать о безопасности. Фейерверки  это источник повышенной опасности. Неправильный запуск, использование рядом с жилыми домами или при сильном ветре может привести к пожарам, травмам людей и повреждению имущества. У нас нет абсолютного запрета на фейерверки, но действуют чёткие ограничения: запрещено запускать их во дворах жилых домов, рядом с социальными объектами, в парках, на набережных и в других местах массового отдыха, - заключил Кирилл Осин.

Напомним, что в новогоднюю ночь 2025 года в Актау из-за фейерверка едва на загорелась квартира.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь