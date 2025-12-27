Эксперт: маловодье Волги не угрожает Каспию

Снижение уровня воды в Волге пока не угрожает Каспийскому морю, уверяют эксперты. За последние пять лет главная водная артерия Каспия заметно обмелела из-за малоснежных зим и жаркого лета, передает Lada.kz со ссылкой на 24kz .

Каспий. Фото из архива

На Волгу приходится до 85% всего притока воды в море. Однако говорить о повторении судьбы Аральского моря преждевременно, считают гидрологи.

«В теории глобальное потепление должно сопровождаться увеличением осадков. Осадки испаряются из океана и должны выпадать на суше. А мы этого не отмечаем. Мы наблюдаем в последнее время маловодный период на Волге, но это всего лишь несколько лет. Он связан с разными причинами. Но говорить о том, что нас ждет катастрофическое снижение водности Волги и других рек не приходится», - говорит Михаил Болгов, гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов.

Таким образом, имеющиеся «глобальные» оценки не дают повода для прогноза существенного сокращения стока Волги. Но любые изменения её водности отражаются на состоянии Каспийского моря, поскольку река обеспечивает до 85% его притока.

«Циклы повышенной водности сменяют пониженной. За последние 100 лет наблюдаем 3-4 цикла колебания уровня Каспийского моря. Но сложность в том, что мы прогнозировать их не можем. Море «дышит», иногда применяют такой термин. 30-е годы прошлого столетия были экстремально маловодными, таких каких больше не было. Потом в 1970-е пришел многоводный период», - разъясняет гидролог.

Как говорят специалисты, в климатологии оперируют нормами за 20-30 лет, поэтому требуется постоянное наблюдение за изменениями водного режима. В настоящее время гидрометеорологические модели не позволяют делать долгосрочные прогнозы уровня воды.

Согласно данным РГП «Казгидромет», по состоянию 18 – 24 декабря в средней части Каспийского моря среднее значение уровня в его глубоководной части соответствовало отметке минус 29,53 м.

На северо-востоке Каспийского моря наблюдается образование ледяного покрова толщиной 7 см.