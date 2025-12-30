Синоптики рассказали, ждать ли жителям Актау снега в новогоднюю ночь

Фото: Lada.kz

По данным синоптиков регионального филиала РГП «Казгидромет», завтра, 31 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Воздух прогреется до 1-3 °С, днем до 8-10 °С.

В четверг, 1 января, днем также будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный скоростью до 9-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1..3 °С, днем +5..7 °С.

В пятницу, 2 января, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед. Ветер северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0..+2 °С, днем +3..5 °С.

В районах области ожидается иная погода, здесь местные жители встретят Новый год снегопадом.

В среду, 31 декабря, ночью на западе, севере, востоке региона ожидаются осадки – дождь и снег, гололед, днем на западе, севере, востоке области дождь. На западе, севере, востоке региона туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду, ночью на западе Мангистау порывы до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду, на западе области временами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0..+5 °С, на северо-востоке области -3 °С , днем -5..10°С, на северо-востоке региона +2 °С, - сообщают синоптики.

В первый день января на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются осадки – дождь, снег, гололед. На западе, севере, востоке региона ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0..+5 °С, на северо-востоке -3°С, днем до +2..+7 °С, на северо-востоке -1 °С.

Дождь, снег и гололед синоптики прогнозируют и 2 января на западе, севере, востоке области. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2..+3 °С, на северо-востоке региона -5 °С, днем 0..+5°С.

