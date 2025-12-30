18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.12.2025, 09:16

Синоптики рассказали, ждать ли жителям Актау снега в новогоднюю ночь

Экология 0 5 052 Лиана Рязанцева

Какая погода ждет жителей Актау 31 декабря, 1 и 2 января, рассказали специалисты регионального филиала РГП «Казгидромет», передает Lada.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

По данным синоптиков регионального филиала РГП «Казгидромет», завтра, 31 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Воздух прогреется до 1-3 °С, днем до 8-10 °С.

В четверг, 1 января, днем также будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный скоростью до 9-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1..3 °С, днем +5..7 °С.

В пятницу, 2 января, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед. Ветер северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0..+2 °С, днем +3..5 °С.

В районах области ожидается иная погода, здесь местные жители встретят Новый год снегопадом.

В среду, 31 декабря, ночью на западе, севере, востоке региона ожидаются осадки – дождь и снег, гололед, днем на западе, севере, востоке области дождь. На западе, севере, востоке региона туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду, ночью на западе Мангистау порывы до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 15-20 метров в секунду, на западе области временами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0..+5 °С, на северо-востоке области -3 °С , днем -5..10°С, на северо-востоке региона +2 °С, - сообщают синоптики.  

В первый день января на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются осадки  дождь, снег, гололед. На западе, севере, востоке региона ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0..+5 °С, на северо-востоке -3°С, днем до +2..+7 °С, на северо-востоке -1 °С.

Дождь, снег и гололед синоптики прогнозируют и 2 января на западе, севере, востоке области. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2..+3 °С, на северо-востоке региона -5 °С, днем 0..+5°С.

Напомним, ранее метеорологи регионального филиала РГП «Казгидромет» предоставили консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на январь 2026 года. Подробнее по ссылке.

0
16
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь