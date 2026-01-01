Яркая утка на набережной Актау удивила горожан

На набережной 1 микрорайона жители заметили у воды утку с необычно ярким окрасом. Корреспондент Lada.kz выяснил, что это за вид и характерен ли он для нашего региона.

Фото местных жителей

Птица держалась у воды и заметно выделялась среди окружающего пейзажа.

За разъяснением корреспондент обратился к председателю регионального экологического совета ассоциации ECOJER, Адильбеку Козыбакову.

Он пояснил, что речь идёт об обыкновенной крякве - самом распространённом виде уток, который хорошо знаком жителям Актау.

По словам эколога, кряквы встречаются на побережье города практически круглый год, а также обитают на озере Караколь. При этом яркий окрас характерен именно для самцов.

«Самцы кряквы имеют насыщенное, заметное оперение, тогда как самки выглядят значительно скромнее и имеют более неприметный окрас», - отметил Адильбек Козыбаков.

Специалисты также напоминают жителям, что подкармливать уток хлебом не рекомендуется, так как это может навредить их здоровью. В холодное время года птицам лучше предлагать зерно или специальные кормовые смеси. Также нужно бережно относиться к диким птицам, не пугать их и соблюдать дистанцию, чтобы утки чувствовали себя спокойно даже в городской среде.

Напомним, этой весной владельцы домов в селах региона обнаруживали во дворах диких перелетных птиц.