Загадки Каспийского моря - интересные факты и особенности

Каспий - водоём, который больше всех остальных озёр нашей планеты вместе взятых, где одновременно плавают тюлени и нерестится пресноводная щука. Зимой рыбаки бурят лёд на севере, а на юге в это же время цветут пальмы. Каспий полностью отрезан от мирового океана, но при этом корабли из него всё равно выходят в Атлантику. Интересные факты о Каспийском море опубликовал YouTube-канал GOLOVOLOM TV, передает Lada.kz .

Фото из архива

Каспийское море или всё-таки озеро?

Этот вопрос остаётся предметом научных и юридических споров. С одной стороны, Каспий является замкнутым эндорейным водоёмом без естественной связи с Мировым океаном, что по научным критериям позволяет считать его крупнейшим озером планеты площадью около 371 тысячи квадратных километров.

В то же время его вода солоноватая, дно сформировано земной корой океанического типа, а в глубинах обитают организмы морского происхождения. На протяжении веков люди воспринимали Каспий как море, строили порты и вели по нему морское судоходство.

Происхождение водоёма объясняет этот парадокс. Миллионы лет назад на месте Евразии существовал океан Тетис, который в результате тектонических процессов распался. Около пяти миллионов лет назад его преемник — море Паротетис — разделился, и Каспий оказался окончательно изолированным, сохранив следы океанического прошлого.

В этой изоляции Каспий стал капсулой времени, сохранившей существ, чьи далёкие предки видели мир совсем иным. Человечество всегда преклонялось перед его масштабами. За историю цивилизации Каспию дали более семидесяти названий.

Персы и тюркские народы до сих пор зовут его Хазарским морем. На Руси его именовали Хвалынским, по названию народа хвалисов, торговавших с Хорезмом. Китайские летописи упоминали его как Западное море, а древние греки — как Герканское.

Сегодня мы называем его Каспийским, по имени древних племён каспиев, населявших юго-западные берега. Но спор о его статусе не просто географический курьёз. От того, считают ли Каспий морем или озером, зависят международные договоры, разделение богатейших нефтегазовых месторождений и правила судоходства пяти прибрежных стран.

Море контрастов

Пять государств делят берега Каспия. Казахстан владеет самой протяжённой береговой линией на севере и востоке. Но границы на карте скрывают куда более интересное разделение — географическое.

Каспий словно состоит из трёх разных водоёмов, случайно соединённых воедино. На севере — мелководье. Здесь глубина редко превышает 5–6 метров.

Это огромная водная равнина, где дно покрыто илом, принесённым Волгой. В некоторых местах можно идти по дну сотни метров, и вода не поднимется выше пояса. В средней части Каспий становится глубже — до 788 метров. Здесь уже начинается настоящее море, с его суровым характером. Штормы способны поднимать волны высотой в трёхэтажный дом.

А на юге — бездна. Южно-каспийская впадина уходит вниз на 1025 метров. В этой тьме царит вечный холод.

Температура держится около 6 градусов по Цельсию круглый год. Там, на дне, лежат останки затонувших кораблей.

Но контрасты Каспия не ограничиваются глубиной. Это море умудряется одновременно быть и ледяной пустыней, и субтропическим краем. Зимой на севере температура опускается до минус 20, а в суровые годы — и до минус 30 градусов.

Мелководье замерзает, превращаясь в ледяные поля, по которым в прошлом караваны перегоняли товары. Лед сковывает берега на 3–4 месяца. Рыбаки выходят на замерзшее море и бурят лунки, как на обычном озере.

Каспийские тюлени устраивают на льдинах лежбище, где рожают своих детёнышей — бельков. А в это же самое время на юге, на иранском побережье, температура держится около плюс 10 градусов. Там растут пальмы и зеленеют субтропические леса.

Но самая удивительная особенность Каспия — это его зависимость от одной единственной артерии — Волги. Несмотря на то что в Каспий впадают около 130 рек, Волга даёт 80% всей пресной воды. Только подумайте: самое крупное озеро на планете критически зависит от одного источника.

Волга выносит в Каспий около 250 кубических километров воды в год. Если бы Волга вдруг исчезла, Каспий начал бы стремительно высыхать. Уровень воды упал бы на несколько метров за десятилетия, а северная часть превратилась бы в солончаки и сеть мелких озёр.

Волга не просто наполняет Каспий, она делает его северную часть почти пресной. Здесь солёность составляет всего одну десятую от океанской. А на юге, вдали от речных дельт, вода становится ощутимо солонее — примерно одна треть от концентрации солей в Мировом океане.

Эта разница создаёт биологический парадокс. Северный Каспий населён видами, которые обычно живут в реках — щуками, сазанами, сомами. А южный Каспий больше похож на настоящее море с его креветками, морскими рыбами и инвазивными медузами-гребневиками.

Каспий — замкнутое море, но корабли из него выходят в Мировой океан.

Это стало возможным благодаря инженерному гению. Волго-Донской канал соединяет Каспий с Азовским и Чёрным морями. Дальше — Босфор, Средиземноморье, и вот уже каспийский танкер выходит на просторы Атлантики.

Каспий только кажется изолированным. На самом деле он прочно связан с глобальной транспортной сетью. Здесь ходят суда класса «река–море». У них особая конструкция: они достаточно прочные, чтобы выдержать шторм в открытом море, но имеют плоское дно и небольшую осадку, чтобы не сесть на мель в реках и пройти через шлюзы.

Удивительная природа

Каспийское море — это эволюционная лаборатория, изолированная от остального мира миллионы лет. 42% всех видов, обитающих здесь, не встречаются больше нигде на планете.

Это эндемики — существа, которые приспособились к жизни в замкнутой системе с её специфическим солевым составом. Из примерно 150 обитающих здесь видов и подвидов рыб около 70 являются уникальными для Каспия. Здесь живёт Каспийская килька — крошечная рыбка, ставшая фундаментом местной пищевой цепи.

Здесь обитает Каспийский лосось — серебристый гигант, уходящий на нерест в реке. И, конечно, десятки видов бычков, освоивших всё пространство от пресноводных лиманов до солоноватых глубин. Но самое удивительное существо — каспийская нерпа, единственное млекопитающее Каспия.

Как тюлень оказался в сердце Евразии, в тысячи километров от ближайшего океана? Каспийская нерпа — близкий родственник кольчатой нерпы из Северного Ледовитого океана. Около 2–3 миллионов лет назад предки этих тюленей мигрировали на юг по системе проливов и затопленных низменностей. Когда вода отступила, они оказались заперты в Каспийской ловушке.

В начале XX века популяция превышала миллион особей. Сегодня же она балансирует на отметке менее 100 тысяч. Загрязнение, болезни и сокращение кормовой базы поставили этот вид на грань выживания.

И если нерпа — самый необычный житель Каспия, то осётр — самый древний и ценный. Каспий — мировая столица осетровых. Здесь сосредоточено около 90% их мировой популяции в дикой природе. Белуга, русский осётр, севрюга, шип и стерлядь — это живые ископаемые. Их родословная тянется на 250 миллионов лет назад.

Королева Каспия — белуга. Этот гигант может достигать 6 метров в длину и весить более тонны, как небольшой легковой автомобиль. Эти рыбы — долгожители, способные перешагнуть столетний рубеж.

Однако в наше время популяция рухнула более чем на 95% из-за перелова, строительства плотин и браконьерства. Промышленный вылов запрещён, и Каспий стал для осетров последним, очень хрупким убежищем. Но море живёт не только под водой.

Это ключевой узел на путях великой миграции птиц. Миллионы пернатых — гуси, фламинго, пеликаны — делают здесь остановку во время перелётов между Арктикой и Африкой. Дельта Волги превращается в колоссальный птичий базар.

Каспий — это сложная, ювелирно настроенная экосистема

На восточном берегу Каспия находится залив Кара-Богаз-Гол, что переводится как «озеро Чёрного пролива». Он соединён с морем проливом Карабагас, шириной около 200 метров, название которого означает «чёрная пасть». И это название полностью оправдано.

Кара-Богаз-Гол — это гигантская природная ловушка. Из-за того что уровень воды в заливе ниже, чем в море, вода течёт через него только в одну сторону — внутрь. Постоянно. Десятки тысяч кубометров каждую минуту. Вода втекает, но никогда не возвращается.

Она испаряется. За год испаряется слой воды толщиной около полутора метров.

Но соль остаётся, превращая залив в гигантскую солонку. Солёность тропы, то есть гиперсолёного раствора, здесь достигает 300 граммов на литр. Это в 10 раз выше концентрации солей в океане.

В такой воде невозможно утонуть. Высокая плотность держит тело на поверхности словно пробку. В советское время здесь работал комбинат, добывавший сырьё для химической промышленности.

Но в 1980 году, опасаясь обмеления Каспия, пролив перекрыли глухой дамбой. Последствия были катастрофическими. Лишённой подпитки мелководный залив практически полностью высох всего за три года.

На месте воды возникла соляная пустыня. Ветры разносили ядовитую пыль на сотни километров, отравляя пастбища и превращая окрестности в безжизненную зону. В 1992 году дамбу ликвидировали.

Вода вернулась, и залив снова стал природным регулятором, вытягивающим излишки соли из Каспия.

Исчезающее сокровище

Если сравнить карту Каспийского моря XIX века и современную, можно заметить нечто странное.

Контуры берегов и островов неуловимо изменились. Каспий — это море-трансформер. Острова здесь появляются и исчезают вместе с дыханием водной толщи.

Самый протяжённый из них — остров Огурчинский. Узкая песчаная коса площадью около 45 квадратных километров. Из-за своего низменного рельефа он крайне чувствителен к уровню моря.

Когда вода поднимается, огромные его площади превращаются в мелководье, а при падении уровня остров прирастает новыми территориями. Почему это происходит? Почему уровень Каспия такой нестабильный? Это одна из величайших загадок гидрологии. За последнюю тысячу лет море колебалось в диапазоне 15 метров.

Это высота пятиэтажного здания. Но самые драматичные события произошли в XX веке. С 1930-х годов Каспий начал стремительно мелеть.

Учёные предлагали перебросить в Каспий воду из сибирских рек. А потом, в 1977-м, море внезапно начало наполняться. Никто не понимал, почему.

В 90-х рост прекратился. Вроде можно было бы выдохнуть. Но с 2000-х уровень снова начал падение.

И падение ускоряется. Сегодня перед нами стоит призрак Аральского моря. В 60-х годах Арал был четвёртым по величине озером мира.

Сегодня он практически уничтожен, потеряв 90% своего объёма. Аральская катастрофа — прямое подтверждение того, как быстро человек может разрушить природу. Каспий пока не повторяет судьбу Арала, но он находится в зоне риска.

Загрязнение нефтью, сокращение речного стока и изменение климата требуют от пяти прибрежных стран не просто добычи ресурсов, а реальной консолидации ради спасения моря.