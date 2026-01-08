Мигрирующих в Мангистау сайгаков показали сотрудники природного парка «Кызылсай»

Фото сотрудников парка

В связи с сезонной миграцией сайгаков с территории Актюбинской области в Бейнеуский район с 1 по 4 января 2026 года сотрудниками природного парка был организован рейд на территории Самского лесного фонда. В ходе осмотра территорий было замечено небольшое стадо сайгаков, передвигающееся по белой глади степи.

Миграцию и численность сайгаков наблюдают с помощью беспилотных летательных аппаратов (дронов). Данный метод позволяет эффективно и точно изучать места обитания животных, не причиняя им вреда, отметили в парке «Кызылсай».

Сайгак - представитель семейства полорогих, отряда парнокопытных. Это крупное степное жвачное животное, внешне напоминающее овцу, с характерным выпуклым носом. Ископаемые останки сайгаков обнаружены на обширной территории от Западной Англии до Восточной Аляски и относятся к эпохе плейстоцена. В настоящее время сайгаки сохранились лишь в Монголии, Калмыцких степях и на территории Казахстана.

В Казахстане обитают три обособленные популяции сайгаков:

Бетпакдала-Арысская

Устюртская

Волго-Уральская

Сотрудники природного парка «Кызылсай» напомнили, что незаконная добыча, уничтожение либо транспортировка сайгаков влечёт ответственность в соответствии с частью 1-1 статьи 339 УК РК.

За данное правонарушение предусмотрены:

конфискация имущества;

лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до 5 лет;

ограничение свободы либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Размер причинённого ущерба: