В Мангистау обнаружили ослабленного лебедя

Сотрудники Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира вернули в естественную среду обитания лебедя, передает Lada.kz .

Фото: инспекция лесного хозяйства и животного мира

С сообщением об обнаружении лебедя 12 января в территориальную инспекцию обратился житель села Акшукур Нурберген Мейирбек. Лебедь, который не мог самостоятельно взлететь, был замечен на автодороге Таучик–Актау.

Птицу доставили в территориальную инспекцию, где её осмотрели сотрудники. Они установили, что у лебедя отсутствуют открытые повреждения, а крылья находятся в удовлетворительном состоянии. После обследования птицу выпустили в естественную среду обитания - на озеро Караколь, расположенное на территории заказника «Каракия–Караколь».

Как отметили в инспекции, в осенне-зимний период продолжается миграция птиц. Во время перелёта ослабленные особи нередко вынуждены прерывать путь и совершать «посадку» в нетипичных и неприспособленных для них местах, в том числе вблизи автомобильных дорог.

Территориальная инспекция выразила благодарность жителям Мангистауской области за неравнодушное отношение к дикой природе и своевременное информирование о случаях обнаружения ослабленных птиц.