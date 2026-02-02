18+
02.02.2026, 18:26

Нефтяные гиганты годами игнорировали экологические риски на Каспии - СМИ

Экология 0 815 Наталья Вронская

Крупнейшие мировые нефтяные компании - Shell, Eni, ExxonMobil и TotalEnergies - знали о нарушениях правил хранения серы на месторождении Кашаган задолго до предъявления официальных претензий со стороны Казахстана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы и переписку участников проекта, передаёт Lada.kz.

фото пресс-службы Министерства Энергетики РК

По данным агентства, проблема накопления излишков серы на установке «Болашак» была известна руководству консорциума North Caspian Operating Company (NCOC) как минимум с 2016 года. Уже в 2017 году Eni во внутренней презентации прогнозировала превышение допустимых лимитов из-за роста добычи. В 2019 году Shell предупреждала партнёров о возможных штрафах — от 1 700 до 3 500 долларов за каждую тонну излишков.

В 2020 году оператор предлагал начать измельчение и продажу серы, чтобы сократить объёмы хранения и избежать санкций нового экологического кодекса. Однако реализация этого решения требовала дополнительных инвестиций в проект, бюджет которого уже превысил 55 млрд долларов.

Как отмечает Bloomberg, партнёры по проекту фактически сравнивали стоимость переработки и вывоза серы с риском возможных штрафов и в итоге решили, что экологические меры слишком сильно ударят по прибыльности. Некоторые компании сочли экспорт серы убыточным, другие не выработали чёткой позиции. В результате акционеры сделали ставку на действующие разрешения, которые впоследствии были признаны недействительными.

Аналитики агентства подчёркивают: попытка сэкономить на экологической безопасности в итоге обернулась куда более серьёзными финансовыми и юридическими рисками.

Казахстанское сообщество Protenge.kz, комментируя публикацию Bloomberg, обращает внимание на масштаб потенциальной угрозы для экологии Каспия. Сера, извлекаемая из сырой нефти, является токсичным веществом, и ее длительное хранение в больших объемах несёт риски для окружающей среды.

По данным, приведённым в публикации, к 2022 году объём накопленной серы на Кашагане достиг 1,75 млн тонн. Именно после экологической проверки власти Казахстана предъявили консорциуму многомиллиардные претензии - сумма штрафа оценивается примерно в 5 млрд. долларов.

Отдельное внимание  Protenge.kz обращает на роль национальной компании «КазМунайГаз», которая также участвует в проекте. В материалах Bloomberg упоминается, что в 2020 году КМГ еще формулировала свою позицию по предложениям о переработке серы, тогда как другие участники уже обсуждали возможные действия.

История с серой на Кашагане выходит далеко за рамки корпоративного спора. Речь идёт о соблюдении экологических норм Казахстана и безопасности Каспийского региона.

В этой связи логичным остается вопрос, который поднимает Protenge.kz и который сегодня волнует многих:

Помимо многомиллиардных штрафов, обязали ли нефтяные компании фактически сократить объёмы хранения серы и вывезти её с месторождения? Если да - насколько уже уменьшены запасы? Если нет - почему до сих пор не реализованы меры, напрямую связанные с экологической безопасностью?

2
9
2
Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
А экологи лапшу на уши вешали когда на берегу лежали туши мертвых тюленей, рыба и птица (это чумка) или их прикрывали те кто сидит повыше
02.02.2026, 13:56
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

