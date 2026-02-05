18+
05.02.2026, 16:11

В Актау спасли еще двух лебедей

Экология 0 899 Ольга Максимова

Успешно завершилась операция по спасению и возвращению в естественную среду обитания двух лебедей, пострадавших в зимний период от неблагоприятных погодных условий, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото из архива

Как сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ослабленные и переохлаждённые птицы были доставлены в Актауский центр социальной адаптации, где им оказали первичную помощь.

Дежурные государственные инспекторы отдела охраны природных комплексов и объектов Устюртского государственного природного заповедника приняли птиц и провели необходимые мероприятия по их выхаживанию.

После того как птицы набрались сил, 1–2 февраля их выпустили на озеро Караколь, расположенное на территории Каракия–Каракольского государственного природного заказника.

О том, куда обращаться и как поступить, если вы нашли птицу, можно узнать в этом материале.
Ранее ослабшего лебедя спасли в Жанаозене, а в пригороде Актау ветеринары прооперировали птицу с переломом крыла.

