В Актау спасли еще двух лебедей

Успешно завершилась операция по спасению и возвращению в естественную среду обитания двух лебедей, пострадавших в зимний период от неблагоприятных погодных условий, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

Как сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ослабленные и переохлаждённые птицы были доставлены в Актауский центр социальной адаптации, где им оказали первичную помощь.

Дежурные государственные инспекторы отдела охраны природных комплексов и объектов Устюртского государственного природного заповедника приняли птиц и провели необходимые мероприятия по их выхаживанию.

После того как птицы набрались сил, 1–2 февраля их выпустили на озеро Караколь, расположенное на территории Каракия–Каракольского государственного природного заказника.

