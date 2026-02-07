Слив воды в море в Актау проверили экологи

Как сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области, основанием для проверки стала видеозапись, размещенная в социальных сетях, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

После появления в социальных сетях видео о сбросе воды из неизвестной трубы в сторону моря в 4А микрорайоне, специалисты выехали на место и отобрали пробы воды.

После чего образцы были направлены на лабораторные исследования.

По результатам проведенных анализов превышений и загрязняющих веществ в воде не выявлено.

Мониторинг ситуации продолжается.

Напомним, ранее в ходе мониторинга соцсетей экологи обнаружили информацию о сбросе воды в море рядом с отелем Caspian Riviera.