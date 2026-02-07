Слив воды в море в Актау проверили экологи

Как сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области, основанием для проверки стала видеозапись, размещенная в социальных сетях, передает Lada.kz.
После появления в социальных сетях видео о сбросе воды из неизвестной трубы в сторону моря в 4А микрорайоне, специалисты выехали на место и отобрали пробы воды.
После чего образцы были направлены на лабораторные исследования.
По результатам проведенных анализов превышений и загрязняющих веществ в воде не выявлено.
Мониторинг ситуации продолжается.
Напомним, ранее в ходе мониторинга соцсетей экологи обнаружили информацию о сбросе воды в море рядом с отелем Caspian Riviera.
