Мертвые лебеди на берегу: экологи Мангистау проводят проверку

Специалисты департамента экологии Мангистауской области отобрали пробы воды и уточняют, что сливают в Каспий близ села Саин Шапагатов, передаёт Lada.kz .

Фото А. Сарсенбаева

Как сообщили в департаменте экологии, они провели обзор местности и отбор проб воды. Также в ходе обследования был обнаружен след воды, направленный в сторону Каспийского моря.

«Для уточнения происхождения данного следа направлены запросы в Управление водных ресурсов и ирригации Мангистауской области, а также в Мангистауское областное подразделение Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов», - сообщили в департаменте экологии.

Напомним, мертвых уток и лебедей заснял на видео блогер Азамат Сарсенбаев.