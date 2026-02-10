18+
10.02.2026, 14:18

Учёные продолжают обсуждать поворот северных рек для спасения Каспия

Экология 0 1 455 Ольга Максимова

На фоне продолжающегося обмеления Волги и Дона учёные ищут варианты спасения рек. Один из них - поворот северных рек, который, по мнению специалистов, позволит приостановить падение уровня Каспия и подпитает Волгу. Этот проект разрабатывался ещё в 60–70‑х годах прошлого века, а в конце 80‑х его свернули. Теперь учёные предлагают вернуться к рассмотрению такого варианта, но не рыть открытые каналы от Печоры, Северной Двины, Онеги и Невы, а прокладывать трубопроводы, передаёт Lada.kz со ссылкой kaspyinfo.ru.

Берег Каспия в Актау. Фото автора
Берег Каспия в Актау. Фото автора

Идея переброски сибирских рек имеет как своих сторонников, так и противников, считает доктор биологических наук, профессор Аркадий Сокольский.

«Знаю, что бывший руководитель астраханского КаспНИРХа профессор Владимир Иванов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть этот вариант. Он уверен, что на сегодняшний день это единственная возможность сохранить Волгу и Каспий. И его позицию поддерживают другие учёные. Однако есть и другая точка зрения экспертов, которые считают переброску рек нецелесообразной. Прежде всего потому, что неизвестны экологические и гидрологические последствия этой идеи», - сказал Аркадий Сокольский.

По словам учёного, вопрос с переброской сибирских рек следует рассматривать и обсуждать. Аркадий Сокольский считает, что во многом изменить ситуацию с обмелением Волги способны два больших паводка подряд. Это, в свою очередь, значительно улучшит сложную обстановку с биоресурсами на Нижней Волге.

«Вообще нужно посмотреть, что природа нам подскажет, а она, безусловно, лучше знает. Есть опыт 1977 года, когда был самый низкий уровень Каспия — минус три метра. Тогда казалось, что это катастрофа. Но с 1978 года половодье на Волге и других реках резко увеличилось, начал расти уровень Каспия, и этот процесс продолжался до 1995 года. С тех пор по неизвестным причинам уровень моря опять начал снижаться, и сейчас он достиг критических значений 1977 года. Нынешняя снежная зима даёт надежду на то, что предстоящий весенний паводок может быть полноводнее предыдущих», - добавил профессор.

Напомним, сооснователь движения Save the Caspian Sea Вадим Ни в ходе конференции, прошедшей в Астане, сообщал, что критическая ситуация для экосистемы Каспия наступит уже к середине столетия.

О двух проектах, призванных пополнить мелеющий водоем  рассказывал эколог Орынбасар Тогжанов.

Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Для СССР это был приемлемый вариант. А теперь....? России оно надо? Ещё раз убеждаемся что вся сила и благополучие в единстве
10.02.2026, 09:56
Beloff
Beloff
Подскажите, на фото это учёные, которые обсуждают? Как их найти и покормить?
10.02.2026, 09:55
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

