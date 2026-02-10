Лебедей продолжают спасать в Мангистау

Об обнаружении лебедя в нетипичном для него месте сообщил житель села Тенге города Жанаозен. Птицу забрали и после осмотра выпустили в Караколь, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео

Жанаозенец Бауыржан Сарыев обратился в Устюртский государственный природный заповедник с сообщением об ослабленном лебеде 9 февраля. На место для проведения осмотра выехали два специалиста.

В ходе проверки было установлено, что птица цела, но ослаблена. Лебедь был перемещён в Караколь, где созданы благоприятные экологические условия для его адаптации.

Как сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, на территории озера зимует примерно 3-4 тысячи лебедей. За два дня, 8 и 9 февраля, в ходе мониторинга на морском побережье города Актау были обнаружены 11 мёртвых лебедей. В связи с этим инспекцией направлены соответствующие письма в областное управление ветеринарии, департамент экологии и акимат города Актау о необходимости отбора проб от погибших лебедей и воды, а также об их утилизации в специально отведённых местах.

Напомним, мертвых уток и лебедей обнаружили на побережье близ села Саин Шапагатов.