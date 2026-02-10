Сколько лебедей зимуют на Каспии в Мангистау

В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, сколько лебедей прибыло на зимовку в Мангистаускую область, передаёт Lada.kz .

Фото из архива

В Мангистауской области и в акватории северного Каспия в настоящее время обитает порядка 25 тысяч лебедей. Основная их часть сосредоточена на островах северной части Каспийского моря. Кроме того, на озере Караколь сконцентрировано порядка 3,5 тысячи особей. Регион традиционно является важной территорией для зимовки и временного пребывания водоплавающих птиц.

Местные жители регулярно обращаются к природоохранным инспекторам с сообщениями о лебедях, обнаруженных в ослабленном состоянии и в местах, нехарактерных для их обычного обитания. Такие случаи, как правило, вызывают обеспокоенность населения и порождают вопросы о состоянии окружающей среды и здоровье птиц.

Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов пояснил, что в подавляющем большинстве подобных ситуаций речь идёт о молодых птицах. По его словам, примерно в 90 процентах случаев это молодь, которая ещё не успела в полной мере окрепнуть и набраться сил для совершения дальних перелётов, в связи с чем временно отстаёт от основной стаи.

«В целом лебеди в зимний период не нуждаются в большом количестве корма. В летние и осенние месяцы они заранее готовятся к зиме, накапливают жировые запасы и благодаря этому в холодное время года питаются редко, что позволяет им дожить до весны. Вероятно, в данном случае птицы выбрали это место из-за наличия подходящей кормовой базы, более тёплых условий и отсутствия волн, что делает территорию для них наиболее благоприятной», - рассказал Габбас Досатов.

Кроме того, в последнее время специалисты и горожане отмечают необычно большое скопление лебедей и других видов птиц вдоль береговой линии в черте Актау. Подобного количества пернатых на побережье не наблюдалось уже достаточно длительный период, что делает текущую ситуацию заметной и привлекающей особое внимание со стороны населения.