Природоохранная инспекция подсчитала мертвых лебедей близ Саина Шапагатова

В Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что фактов массовой гибели лебедей в регионе не выявлено, передаёт Lada.kz .

Лебеди. Фото экологического отряда «Қаракөл сақшылары»

В ходе осмотра побережья села Саин Шапагатов сотрудники инспекции сегодня, 10 февраля, выявили 9 погибших лебедей. Районными ветеринарными специалистами были отобраны пробы от павших птиц, а специалистом департамента экологии — пробы морской воды.

Туши лебедей собраны и сожжены в специально отведённом месте силами районной ветеринарной службы.

Кроме того, в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что 8–9 февраля были обнаружены 11 погибших лебедей на прибрежных участках 14-го и 4А микрорайонов, а также жилого массива Акжелкен (Приморский).

Напомним, о тушах птиц в Тупкараганском районе рассказал блогер.