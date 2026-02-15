В Мангистауской области призвали не кормить лебедей хлебом

Член Экологического совета одной из партий Мангистауской области Данияр Акимжанов обратился к жителям региона с разъяснением о вреде кормления лебедей хлебом, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

По словам эксперта, хлеб не является естественной пищей для этих птиц. Несмотря на то что он быстро насыщает, такой корм не содержит необходимых витаминов и микроэлементов. В результате регулярное кормление хлебом может негативно сказаться на здоровье лебедей.

Особую опасность такая практика представляет для птенцов. Длительное употребление хлеба способно привести к нарушениям развития костей и крыльев, а также к ослаблению организма. Кроме того, несъеденные куски хлеба, попадая в воду, начинают гнить, что способствует размножению бактерий и ухудшению состояния водоемов.

Специалисты отмечают, что при желании подкормить птиц следует выбирать более подходящие продукты и делать это нечасто и в небольших количествах. В качестве альтернативы можно использовать нарезанную капусту, листовые овощи, тертую морковь или специальный корм для птиц.

В экологическом совете подчеркнули, что оптимальным решением остаётся сохранение естественной среды обитания лебедей. В природных условиях они самостоятельно добывают пищу – водные растения и мелких насекомых – что обеспечивает им полноценное и безопасное питание.

Напомним, в этом году в регионе зимует 25 тысяч лебедей, порядка 3,5 тысяч из которых расположились на озере Караколь.