В Актау на Караколе провели зимний учёт птиц

Фото сотрудников заповедника

Подсчёт провели в порядке плановых учётных работ по определению численности зимующих птиц. Об этом рассказал Ермек Жаскайрат, заместитель директора по научной работе РГУ «Устюртский государственный природный заповедник».

В ходе мониторинга зафиксировано 25 видов пернатых. Из них два вида занесены в Красную книгу Казахстана - орлан-белохвост и лебедь-кликун.

По численности преобладают нырковые утки - около 10 тысяч особей. Также на озере отмечено 3 500 лебедей-шипунов и порядка 2 тысяч речных уток, около 30 серых цапель, 10 орланов-белохвостов и 10 лебедей-кликунов.

По оценке специалистов, в сравнении с прошлогодними показателями численность птиц остаётся стабильной, что свидетельствует о благоприятной экологической обстановке на территории заказника.

Напомним, ранее обитателей озера пересчитали экологи и волонтеры.