17.02.2026, 15:51

В Актау на Караколе провели зимний учёт птиц

Экология 0 783 Ольга Максимова

Сотрудники РГУ «Устюртский государственный природный заповедник» 14 февраля посчитали обитателей озера Караколь. Специалисты сообщают, что обстановка обитания птиц благоприятная, передаёт Lada.kz.

Фото сотрудников заповедника
Фото сотрудников заповедника

Подсчёт провели в порядке плановых учётных работ по определению численности зимующих птиц. Об этом рассказал Ермек Жаскайрат, заместитель директора по научной работе РГУ «Устюртский государственный природный заповедник».

В ходе мониторинга зафиксировано 25 видов пернатых. Из них два вида занесены в Красную книгу Казахстана - орлан-белохвост и лебедь-кликун.

По численности преобладают нырковые утки - около 10 тысяч особей. Также на озере отмечено 3 500 лебедей-шипунов и порядка 2 тысяч речных уток, около 30 серых цапель, 10 орланов-белохвостов и 10 лебедей-кликунов.

По оценке специалистов, в сравнении с прошлогодними показателями численность птиц остаётся стабильной, что свидетельствует о благоприятной экологической обстановке на территории заказника.

Напомним, ранее обитателей озера пересчитали экологи и волонтеры.

