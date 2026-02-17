18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.02.2026, 18:25

Самый редкий и скрытный: специалисты заповедника рассказали о мангистауском каракале

Экология 0 1 107 Ольга Максимова

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника рассказали о степной кошке, которая обитает в мангистауских степях - каракале, передаёт Lada.kz.

Фото: Мангистауская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира
Фото: Мангистауская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира

Каракал (лат. Felis caracal, от тюрк. кара кулак — «чёрное ухо») – редкий хищник Устюртского заповедника. Своеобразная пустынная кошка и единственный представитель одноименного подрода в мировой фауне. В Казахстане занесен в Красную книгу.

В Казахстане обитает в пределах Мангистауской области - на Устюрте, полуостровах Бузачи, Мангышлак, Тюбкараган, в крупных песчаных массивах - Карынжарык, Туесу, Бостанкум, Сам, Матайкум и других.

Ведёт преимущественно ночной образ жизни. Основной пищей являются песчаные зайцы и грызуны. Иногда питается молодняком джейрана и ягнятами устюртского архара. Беременность длится около 70 дней, молодняк появляется в начале апреля, в выводке 3–4 котёнка. К его врагам можно отнести волков и сторожевых собак.

«Этот хищник охраняется в Устюртском заповеднике, Актау - Бузачинском и Каракия - Каракольском заказниках, Кендерли - Каясанской государственной заповедной зоне. В заповеднике Устюрт, по приблизительным данным, обитает до 30 каракалов», - отметили в заповеднике.

Напомним, редкую кошку удалось поймать в кадр в ходе осмотра территории государственного природного парка местного значения «Кызылсай».

Для справки

Каракал - хищник семейства кошачьих. Длительное время каракал относился к рысям, так как он напоминает их по внешнему виду, но после  ряда генетических исследований был выделен в отдельный род.

По внешнему виду каракал напоминает рысь, только меньшего размера, более стройную и имеющую однотонную окраску шерсти. Длина тела равна 65-82 см, хвоста – 25-30 см, высота – примерно 45 см, масса – 11-19 кг. На кончиках ушей есть кисточки длиной до 5 см.

Каракалы водятся в пустынях, саваннах, предгорьях Африки, пустынях Азии, Аравийского полуострова.

Реже этих животных можно встретить на полуострове Мангышлак, в пустыне Южного Туркменистана, изредка встречается в Бухарской области Узбекистана.

12
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь