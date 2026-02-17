Самый редкий и скрытный: специалисты заповедника рассказали о мангистауском каракале

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника рассказали о степной кошке, которая обитает в мангистауских степях - каракале, передаёт Lada.kz .

Фото: Мангистауская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира

Каракал (лат. Felis caracal, от тюрк. кара кулак — «чёрное ухо») – редкий хищник Устюртского заповедника. Своеобразная пустынная кошка и единственный представитель одноименного подрода в мировой фауне. В Казахстане занесен в Красную книгу.

В Казахстане обитает в пределах Мангистауской области - на Устюрте, полуостровах Бузачи, Мангышлак, Тюбкараган, в крупных песчаных массивах - Карынжарык, Туесу, Бостанкум, Сам, Матайкум и других.

Ведёт преимущественно ночной образ жизни. Основной пищей являются песчаные зайцы и грызуны. Иногда питается молодняком джейрана и ягнятами устюртского архара. Беременность длится около 70 дней, молодняк появляется в начале апреля, в выводке 3–4 котёнка. К его врагам можно отнести волков и сторожевых собак.

«Этот хищник охраняется в Устюртском заповеднике, Актау - Бузачинском и Каракия - Каракольском заказниках, Кендерли - Каясанской государственной заповедной зоне. В заповеднике Устюрт, по приблизительным данным, обитает до 30 каракалов», - отметили в заповеднике.

Напомним, редкую кошку удалось поймать в кадр в ходе осмотра территории государственного природного парка местного значения «Кызылсай».

Для справки

Каракал - хищник семейства кошачьих. Длительное время каракал относился к рысям, так как он напоминает их по внешнему виду, но после ряда генетических исследований был выделен в отдельный род.

По внешнему виду каракал напоминает рысь, только меньшего размера, более стройную и имеющую однотонную окраску шерсти. Длина тела равна 65-82 см, хвоста – 25-30 см, высота – примерно 45 см, масса – 11-19 кг. На кончиках ушей есть кисточки длиной до 5 см.

Каракалы водятся в пустынях, саваннах, предгорьях Африки, пустынях Азии, Аравийского полуострова.

Реже этих животных можно встретить на полуострове Мангышлак, в пустыне Южного Туркменистана, изредка встречается в Бухарской области Узбекистана.