Какая погода ждет жителей Мангистау на Наурыз

Синоптики предоставили информацию о том, какой погода будет на территории региона и в Актау с 21 по 25 марта.

21 марта

Днем на западе, в центре области дождь. Ветер юго-восточный, южный скоростью до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6..11, днем +18..23, на западе региона +15 градусов Цельсия. В Актау ожидается переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный, южный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

22 марта

На западе, севере-востоке области дождь, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере региона обещают туман. Днем на востоке, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный до 9-14, на востоке, в центре региона до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7..12, днем +15..20, на западе области +12 градусов Цельсия. В Актау 22 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается до +7..9, днем +13..15 градусов.

23 марта

Днем на западе, юге области дождь. Ночью и утром на западе, севере региона туман. Ветер юго-восточный скоростью до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7..12, днем +18..23, на северо-западе +15 градусов. Переменная облачность, без осадков ожидается и в Актау. Ночью и утром синоптики прогнозируют туман, ветер северо-западный до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8..10, днем +16..18 градусов.

24 марта

Днем на западе, юге области прогнозируется дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере региона возможен туман. Ветер юго-восточный скоростью до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10..15, днем +20..25 градусов, на северо-западе области ожидается +17 тепла. В Актау в этот день обещают переменную облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8..10, днем +15..17 градусов.

25 марта

В Мангистауской области не ожидается осадков. Ночью и утром на западе, севере региона «Казгидромет» прогнозирует туман. Ветер юго-восточный скоростью до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью не превысит +7..12, днем +15..20 градусов, на западе области ожидается до +12 тепла. В Актау с большой вероятностью будет царить переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7..9, днем +16..18 тепла.

Напомним, в Актау 21 и 22 марта состоятся культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднику Наурыз. Программа под названием «Ұлыс күні, қош келдің еліме» охватит набережную города и амфитеатр, где для жителей и гостей подготовлены концерты, выставки и народные гуляния. Доехать до места событий можно будет на автобусе – услуга будет предоставляться бесплатно.

Також водителям в эти дни стоит скорректировать свой маршрут из-за перекрытия дорог.