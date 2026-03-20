Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
20.03.2026, 16:02

Какая погода ждет жителей Мангистау на Наурыз

Экология 0 1 626 Лиана Рязанцева

Жителей региона ожидают пять выходных подряд. О погоде в праздничные дни рассказали синоптики регионального филиала РГП «Казгидромет», передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Синоптики предоставили информацию о том, какой погода будет на территории региона и в Актау с 21 по 25 марта.

21 марта

Днем на западе, в центре области дождь. Ветер юго-восточный, южный скоростью до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6..11, днем +18..23, на западе региона +15 градусов Цельсия. В Актау ожидается переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный, южный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

22 марта

На западе, севере-востоке области дождь, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере региона обещают туман. Днем на востоке, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный до 9-14, на востоке, в центре региона до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7..12, днем +15..20, на западе области +12 градусов Цельсия. В Актау 22 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается до +7..9, днем +13..15 градусов.

23 марта

Днем на западе, юге области дождь. Ночью и утром на западе, севере региона туман. Ветер юго-восточный скоростью до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7..12, днем +18..23, на северо-западе +15 градусов. Переменная облачность, без осадков ожидается и в Актау. Ночью и утром синоптики прогнозируют туман, ветер северо-западный до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8..10, днем +16..18 градусов.

24 марта

Днем на западе, юге области прогнозируется дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере региона возможен туман. Ветер юго-восточный скоростью до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10..15, днем +20..25 градусов, на северо-западе области ожидается +17 тепла. В Актау в этот день обещают переменную облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8..10, днем +15..17 градусов.

25 марта

В Мангистауской области не ожидается осадков. Ночью и утром на западе, севере региона «Казгидромет» прогнозирует туман. Ветер юго-восточный скоростью до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью не превысит +7..12, днем +15..20 градусов, на западе области ожидается до +12 тепла. В Актау с большой вероятностью будет царить переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7..9, днем +16..18 тепла. 

Напомним, в Актау 21 и 22 марта состоятся культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднику Наурыз. Программа под названием «Ұлыс күні, қош келдің еліме» охватит набережную города и амфитеатр, где для жителей и гостей подготовлены концерты, выставки и народные гуляния. Доехать до места событий можно будет на автобусе – услуга будет предоставляться бесплатно.

Также водителям в эти дни стоит скорректировать свой маршрут из-за перекрытия дорог. Подробнее по ссылке.

Казахстан официально продлевает выходные на Наурыз
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителям
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробности
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучия
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро Карколь
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь