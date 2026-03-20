Жители Актау смогут бесплатно на автобусе добраться до места празднования Наурыза

В Актау 22 марта будет организовано бесплатное движение общественного транспорта к праздничным мероприятиям, которые пройдут на набережной, передает Lada.kz .

В акимате Актау сообщили, что 22 марта, в честь праздника Наурыз, для жителей и гостей города будет организован специальный общественный транспорт к праздничным мероприятиям в амфитеатре.

Для доставки жителей Актау и участников мероприятий, которые пройдут на набережной в 15 микрорайоне, будут организованы дежурные автобусы. Дежурные автобусы с табличкой «Наурыз» будут курсировать от ЦОНа в 15 микрорайоне до площади амфитеатра, осуществляя посадку пассажиров на действующих остановках и бесплатно доставляя их к месту проведения праздника. Данные меры направлены на обеспечение удобства и безопасности жителей, - сообщили в акимате.

Напомним, во время празднования Наурыза дорогу на набережной временно перекроют.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Актау 21 и 22 марта состоятся культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднику Наурыз. Программа под названием «Ұлыс күні, қош келдің еліме» охватит набережную города и амфитеатр, где для жителей и гостей подготовлены концерты, выставки и народные гуляния.