Что скрывает Каспий: в Актау водолазы очистили морское дно на 10-метровой глубине

Сегодня, 23 марта, в Актау в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» прошли работы по очистке дна Каспийского моря, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Цель мероприятия – защита морской экосистемы, сохранение чистоты водоёмов и повышение экологической культуры жителей.

По приглашению Республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры «Qazaq balyk» водолазы очистили морское дно от бытовых и долгоразлагаемых отходов. Чаще всего под водой встречаются пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты и пищевые отходы.

Актауский водолаз Канат Абдиев провёл работы на расстоянии 50 метров от берега, очистив участок протяжённостью 500 метров на глубине 8-10 метров. В результате был собран один мешок мусора.

Очистку проводил не только я, но и другие водолазы. Призываю всех жителей бережно относиться к окружающей среде и соблюдать чистоту, - отметил он.

Отмечается, что подобные акции направлены на улучшение экологической ситуации в регионе и будут проводиться на регулярной основе.

Напомним, сегодня в рамках субботника с набережной Актау было вывезено 349 тонн мусора.