349 тонн мусора вывезли в Мангистау в ходе масштабного субботника

В Мангистауской области 23 марта прошёл крупный субботник в рамках экологической акции «Тазару күні», приуроченной к общенациональной инициативе «Таза Қазақстан» и декаде Наурызнама, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

К мероприятию присоединились более трёх тысяч человек – государственные служащие, жители городов и районов, представители этнокультурных объединений, спортсмены и волонтёры. Участники провели уборку территорий населённых пунктов, а также благоустроили общественные пространства.

В ходе работ было задействовано 76 единиц спецтехники. В результате с территорий региона вывезено 349 тонн мусора, очищено 69,4 гектара земли. Кроме того, высажено 344 саженца деревьев, что стало вкладом в озеленение области.

В субботнике принял участие аким региона Нурдаулет Килыбай. Он отметил, что подобные акции формируют экологическую культуру и ответственное отношение к окружающей среде.

Каждое дерево, посаженное в Наурыз, – символ новой жизни и обновления. Инициатива «Таза Қазақстан» должна стать не просто кампанией, а образом жизни общества. Чистота начинается с каждого из нас, - подчеркнул глава региона.

Отдельное внимание уделили и очистке акватории Каспийское море. Водолазы провели работы по удалению подводного мусора на участке протяжённостью около 50 метров вдоль берега и до 500 метров вглубь.

Для участников субботника были организованы угощения – горячий чай и баурсаки, а наиболее активные граждане и коллективы получили специальные призы.

Как отметили в пресс-службе акима, подобные экологические акции будут проводиться в регионе на регулярной основе.