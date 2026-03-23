Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
23.03.2026, 14:10

349 тонн мусора вывезли в Мангистау в ходе масштабного субботника

Экология 0 1 394 Наталья Вронская

В Мангистауской области 23 марта прошёл крупный субботник в рамках экологической акции «Тазару күні», приуроченной к общенациональной инициативе «Таза Қазақстан» и декаде Наурызнама, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

К мероприятию присоединились более трёх тысяч человек – государственные служащие, жители городов и районов, представители этнокультурных объединений, спортсмены и волонтёры. Участники провели уборку территорий населённых пунктов, а также благоустроили общественные пространства.

В ходе работ было задействовано 76 единиц спецтехники. В результате с территорий региона вывезено 349 тонн мусора, очищено 69,4 гектара земли. Кроме того, высажено 344 саженца деревьев, что стало вкладом в озеленение области.

В субботнике принял участие аким региона Нурдаулет Килыбай. Он отметил, что подобные акции формируют экологическую культуру и ответственное отношение к окружающей среде.

Каждое дерево, посаженное в Наурыз, – символ новой жизни и обновления. Инициатива «Таза Қазақстан» должна стать не просто кампанией, а образом жизни общества. Чистота начинается с каждого из нас, - подчеркнул глава региона.

Отдельное внимание уделили и очистке акватории Каспийское море. Водолазы провели работы по удалению подводного мусора на участке протяжённостью около 50 метров вдоль берега и до 500 метров вглубь.

Для участников субботника были организованы угощения – горячий чай и баурсаки, а наиболее активные граждане и коллективы получили специальные призы.

Как отметили в пресс-службе акима, подобные экологические акции будут проводиться в регионе на регулярной основе.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь