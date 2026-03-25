Специалисты озвучили количество погибших лебедей на побережье Актау

Ситуацию с обнаруженными на побережье погибшими лебедями прокомментировали в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, сообщает Lada.kz.

Фото режиссера Каната Майлыбаева

По данным ведомства, сегодня, 25 марта, на береговой линии в селе Сайына Шапагатова было выявлено 11 погибших особей лебедей. Все птицы были утилизированы в установленном порядке.

При этом специалисты подчеркнули, что фактов массовой гибели птиц на побережье не установлено.

В настоящее время проводится мониторинг прибрежной территории Тупкараганского района и города Актау. О ситуации уведомлены уполномоченные органы, организована работа профильных служб.

Также уточняется, что на озере Караколь, расположенном на территории заказника Каракия-Караколь, случаев гибели птиц не зафиксировано.

О результатах дальнейшей проверки и мониторинга будет сообщено дополнительно.

Напомним, погибших лебедей на побережье Каспия в селе Сайына Шапагатова обнаружил местный режиссер Канат Майлыбаев.