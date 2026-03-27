Мангистау присоединится к международной акции «Час Земли»

Всемирная акция «Час Земли» пройдёт 28 марта. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, призвав мангистаусцев поддержать инициативу, передаёт Lada.kz .

Ежегодная международная экологическая акция «Час Земли» («Earth Hour») проводится при поддержке WWF (Всемирного фонда природы). В этом году она состоится с 20:30 до 21:30 часов по местному времени.

В этот час участникам предлагается отключить свет и электроприборы, чтобы привлечь внимание к вопросам энергосбережения и защиты окружающей среды.

Инициатором проведения акции в регионе выступает департамент экологии Мангистауской области. Основная цель мероприятия – формирование бережного отношения к природным ресурсам, а также повышение экологической ответственности населения.

Организаторы призывают жителей региона не оставаться в стороне и поддержать глобальную инициативу, направленную на сохранение природы и устойчивое будущее планеты.