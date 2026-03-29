18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.03.2026, 18:53

В Актау зафиксировано превышение концентрации метана в воздухе

Экология 0 1 534 Сергей Кораблев

Горожане массово пожаловались на резкий «химический» запах в ночь и ранним утром. Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии, сообщает Lada.kz.

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ
Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Местные жители жалуются на неприятный запах в воздухе, появившийся сегодня, 29 марта, в ночное и утреннее время.

Запах ощущался сразу в нескольких микрорайонах - 5, 12, 18А, 19 и 20. Многие описывают его как резкий, «химический» или похожий на газ. Некоторые отмечают ухудшение самочувствия - головную боль и тошноту.

В соцсетях жители выдвигают разные версии происходящего - от промышленных выбросов до природных факторов.

Одна из жительниц 5 микрорайона рассказала, что проснулась ранним утром от сильного запаха в квартире:

«У нас нет газа, у нас электроплитка. Я уже сквозь сон поняла, что это не в моей квартире. Подхожу к окну - какое-то распыление… Это не костер, не огонь. Это прям химозный, токсичный запах. Мне стало плохо, началась тошнота. Я закрыла все окна. Кто вообще всё это делает? Откуда это идёт? Мне кажется, человека этим убить можно», - рассказала она.

В департаменте экологии региона сообщили, что после обращений жителей специалисты провели отбор проб атмосферного воздуха в 7 и 12 микрорайонах.

По результатам измерений в 7 микрорайоне зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации метана (CH₄) в атмосферном воздухе. В настоящее время мониторинговые работы продолжаются.

Согласно открытым данным, превышение концентрации метана может свидетельствовать о возможных утечках или выбросах газа.

Причины появления запаха официально пока не названы.

Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.

Напомним, ранее жители Актау и Баскудука жаловались на резкий запах нефтепродуктов в воздухе:

 

3
26
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь