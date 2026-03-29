В Актау зафиксировано превышение концентрации метана в воздухе

Горожане массово пожаловались на резкий «химический» запах в ночь и ранним утром. Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии, сообщает Lada.kz .

Местные жители жалуются на неприятный запах в воздухе, появившийся сегодня, 29 марта, в ночное и утреннее время.

Запах ощущался сразу в нескольких микрорайонах - 5, 12, 18А, 19 и 20. Многие описывают его как резкий, «химический» или похожий на газ. Некоторые отмечают ухудшение самочувствия - головную боль и тошноту.

В соцсетях жители выдвигают разные версии происходящего - от промышленных выбросов до природных факторов.

Одна из жительниц 5 микрорайона рассказала, что проснулась ранним утром от сильного запаха в квартире:

«У нас нет газа, у нас электроплитка. Я уже сквозь сон поняла, что это не в моей квартире. Подхожу к окну - какое-то распыление… Это не костер, не огонь. Это прям химозный, токсичный запах. Мне стало плохо, началась тошнота. Я закрыла все окна. Кто вообще всё это делает? Откуда это идёт? Мне кажется, человека этим убить можно», - рассказала она.

В департаменте экологии региона сообщили, что после обращений жителей специалисты провели отбор проб атмосферного воздуха в 7 и 12 микрорайонах.

По результатам измерений в 7 микрорайоне зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации метана (CH₄) в атмосферном воздухе. В настоящее время мониторинговые работы продолжаются.

Согласно открытым данным, превышение концентрации метана может свидетельствовать о возможных утечках или выбросах газа.

Причины появления запаха официально пока не названы.

