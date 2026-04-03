03.04.2026, 10:44

В Мангистауской области стартовала акция «Бекіре-2026»

Экология | Гульмира Садырова

С апреля по 31 мая 2026 года в регионе проводится широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре», направленная на защиту осетровых и других видов рыб в период нереста. Об этом сообщил Талгат Аленов, государственный инспектор управления рыбной инспекции Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Инспекторы управления на рейде. Фото предоставил Т.Аленов
Инспекторы управления на рейде. Фото предоставил Т.Аленов

Официальный старт акции с участием руководства и сотрудников компетентных государственных органов состоялся 1 апреля. В ходе мероприятия была подтверждена готовность сил и средств.

«В период акции усилен контроль на водоёмах, берегах и транспортных маршрутах. Запрещён незаконный вылов рыбы, её реализация и транспортировка без соответствующих документов. В ходе проведения широкомасштабной рыбоохранной акции в 2025 году было задействовано 641 сотрудник, 25 единиц автотранспорта, 18 плавательных средств, на автодорогах действовали четыре блокпоста. Выявлено 14 уголовных и 159 административных правонарушений, наложено и взыскано штрафов на сумму свыше 5 млн тенге, изъято более 900 кг незаконно выловленной рыбы, из них 907 кг 570 г — осетровых видов, изъято 23 орудия лова и три плавательных средства», - отметил Талгат Аленов.

В случае выявления нарушений государственный инспектор просит сообщать в управление рыбной инспекции по телефону 8 771 605 26 70 или в правоохранительные органы.

