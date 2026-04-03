В Мангистауской области стартовала акция «Бекіре-2026»

С апреля по 31 мая 2026 года в регионе проводится широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре», направленная на защиту осетровых и других видов рыб в период нереста. Об этом сообщил Талгат Аленов, государственный инспектор управления рыбной инспекции Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Официальный старт акции с участием руководства и сотрудников компетентных государственных органов состоялся 1 апреля. В ходе мероприятия была подтверждена готовность сил и средств.

«В период акции усилен контроль на водоёмах, берегах и транспортных маршрутах. Запрещён незаконный вылов рыбы, её реализация и транспортировка без соответствующих документов. В ходе проведения широкомасштабной рыбоохранной акции в 2025 году было задействовано 641 сотрудник, 25 единиц автотранспорта, 18 плавательных средств, на автодорогах действовали четыре блокпоста. Выявлено 14 уголовных и 159 административных правонарушений, наложено и взыскано штрафов на сумму свыше 5 млн тенге, изъято более 900 кг незаконно выловленной рыбы, из них 907 кг 570 г — осетровых видов, изъято 23 орудия лова и три плавательных средства», - отметил Талгат Аленов.

В случае выявления нарушений государственный инспектор просит сообщать в управление рыбной инспекции по телефону 8 771 605 26 70 или в правоохранительные органы.