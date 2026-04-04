Велосипеды, сертификаты и поездки: жители Мангистау могут получить приз за заботу о природе

Жителей Мангистауской области приглашают принять участие в экологической акции «Месяц чистоты», которая продлится до 25 апреля. Инициатором выступило региональное управление природных ресурсов региона, передает Lada.kz .

Организаторы подчеркивают: это не просто разовая кампания, а возможность поощрить тех, кто на постоянной основе заботится об окружающей среде. Участникам предлагают делиться своими экологическими инициативами в социальных сетях, отмечать официальный аккаунт ведомства.

Важно, что единичные акции учитываться не будут – жюри обратит внимание на системный вклад в защиту природы.

Победителей определят по нескольким номинациям. Так, среди них – «Эко-семья», «Молодой эколог», «Эко-стартап», «Эко-художник», «Эко-герой», а также направления, связанные с устойчивым бизнесом и принципами Zero Waste. Отдельно отметят бренды и компании, которые минимизируют вред окружающей среде и внедряют экологические решения в своей работе.

Призы – от творческих наборов и велосипедов до сертификатов на сотни тысяч тенге и туристических поездок. Например, победители смогут получить ваучеры на отдых, экологические ужины для всей семьи, экскурсии по региону, а также денежные сертификаты до 300 тысяч тенге для бизнеса, демонстрирующего устойчивое развитие.

Итоги подведут 25 апреля, тогда же состоится официальное награждение.

В управлении природных ресурсов отмечают, что акция направлена не только на поощрение активных жителей, но и на формирование экологической культуры в регионе.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: +7 (7292) 46-21-31, 1151 или +7 (705) 832-87-05.

Организаторы призывают жителей не оставаться в стороне и внести свой вклад в сохранение природы, подчеркивая: будущее региона напрямую зависит от экологической ответственности каждого.