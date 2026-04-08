Рыбак из Мангистау сообщил о гибели лебедей на побережье Каспия

В редакцию Lada.kz обратился житель Каракиянского района, занимающийся промысловым рыболовством. По его словам, на побережье в районе мыса Песчаный он обнаружил несколько мёртвых лебедей.

Мужчина рассказал, что приехал на место для ловли рыбы и заметил погибших птиц. При повторном визите ситуация повторилась – на берегу вновь лежали мёртвые лебеди.

Рыбак предполагает, что причиной гибели может быть загрязнение воды. Он утверждает, что в районе морпорта ранее фиксировались случаи сброса балластных вод с судов.

В прошлом году тоже были проблемы – рыба погибала. Говорили, что суда делают сбросы. Сейчас снова видим: там лебедь лежит, здесь лебедь. Где-то 10 птиц насчитал. Не понимаем, от чего они умирают, - рассказал мужчина.

По его словам, подобные случаи наблюдаются не впервые, а на побережье также можно заметить следы диких животных, которые могут разносить останки.

Корреспондент Lada.kz обратился в Жайык-Каспийскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства. В ведомстве сообщили, что 9 апреля специалисты проедут на побережье мыса Песчаный для проведения обследования местности. О результатах сообщат позже.