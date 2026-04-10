Актауский дайвер показал красоту Каспия, очищая морское дно от мусора

Дайвер из Актау Канат Абдиев показывает красоту Каспия и очищает морское дно от мусора, передаёт Lada.kz.

Дайвер из Актау Канат Абдиев поделился с редакцией кадрами подводной съёмки.

В своём видео он показал, насколько прекрасен подводный мир Каспийского моря.

Канат Абдиев также рассказал, что по собственной инициативе продолжает очищать морское дно. На своих погружениях он фиксирует состояние подводного мира и поднимает на поверхность мусор, который загрязняет морское дно.

По словам дайвера, в настоящее время мусора значительно меньше, чем в период купального сезона.

Дайвер призывает жителей бережнее относиться к природе и не оставлять отходы в прибрежной зоне.

Напомним, ранее экоактивист проплыл под водой участок протяжённостью 1367 метров и поднял со дна различные бытовые отходы — пластиковые бутылки, пищевые остатки, автомобильные покрышки и металлический лом. Канат Абдиев рассказал, что начал заниматься этим несколько лет назад.