Каспий снова трясет: уже восьмое землетрясение за месяц

Сейсмическая активность Каспийского моря продолжает нарастать - за неполный месяц зафиксировано уже восемь подземных толчков, сообщает Lada.kz .

По данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, очередное землетрясение произошло утром 11 апреля в акватории Каспийского моря. Толчки были зарегистрированы в 08:47 по местному времени.

Магнитуда подземных колебаний составила 3,3 балла, а очаг залегал на глубине около 32 километров.

Координаты гипоцентра - 38°41′24″ северной широты и 49°36′36″ восточной долготы.

Сейсмическая активность была зафиксирована примерно в 570 километрах от Актау.

