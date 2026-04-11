Чудо среди асфальта - в Актау зацвели краснокнижные тюльпаны прямо в черте города

В Актау обнаружили редкий согдийский тюльпан, занесенный в Красную книгу - он вырос на небольшом участке земли в окружении дорог, тротуаров и городских построек, сообщает Lada.kz .

Необычную находку сделала старший волонтер клуба «Эколидер» Тлектес Маскарова. По дороге она заметила цветы, сфотографировала их и 10 апреля отправила снимки руководителю клуба Бахытгуль Жаксылыковой.

Позже, уже вместе осмотрев место, они убедились - перед ними редкий согдийский тюльпан. Увиденное вызвало сильные эмоции.

Я была поражена: на крошечном клочке земли среди дорог и рядом с большим гипермаркетом, где постоянно ходят люди и проезжают машины, растут редкие тюльпаны. Люди даже не подозревают, какое сокровище у них под ногами. «Спасите нас, люди! Позаботьтесь о нашем будущем! Мы хотим радовать своим видом не только вас, но и ваши грядущие поколения!» - словно слышался мне крик отчаяния этих цветов пустыни, - поделилась Бахытгуль Жаксылыкова.

По ее словам, находка может быть своеобразным «ответом природы» на заботу жителей региона. Уже две недели мангистаусцы активно участвуют в субботниках и очищают окружающую среду.

Информация о редком растении уже передана в областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Теперь у руководителю клуба «Эколидер» появилась новая идея - сохранить уникальные цветы.

Хочется создать небольшой цветник для краснокнижных тюльпанов, чтобы люди могли любоваться ими каждый год и при этом мы смогли защитить их, - отметила она.

Отметим, что Бахытгуль Жаксылыкова - учитель химии и биологии с большим опытом. Начала работу в Назарбаев Интеллектуальной школе, в том числе занимала должность заместителя директора. Последние 4 года работает там же координатором по экологии.

Напомним, согласно статье 339 УК РК и закону «О растительном мире», сбор, уничтожение, повреждение, незаконное приобретение, хранение, перевозка или сбыт редких растений строго запрещены.

