18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.04.2026, 11:42

Чудо среди асфальта - в Актау зацвели краснокнижные тюльпаны прямо в черте города

Экология 0 2 395 Сергей Кораблев

В Актау обнаружили редкий согдийский тюльпан, занесенный в Красную книгу - он вырос на небольшом участке земли в окружении дорог, тротуаров и городских построек, сообщает Lada.kz.

Фото руководителя клуба «Эколидер» Бахытгуль Жаксылыковой
Фото руководителя клуба «Эколидер» Бахытгуль Жаксылыковой

Необычную находку сделала старший волонтер клуба «Эколидер» Тлектес Маскарова. По дороге она заметила цветы, сфотографировала их и 10 апреля отправила снимки руководителю клуба Бахытгуль Жаксылыковой.

Позже, уже вместе осмотрев место, они убедились - перед ними редкий согдийский тюльпан. Увиденное вызвало сильные эмоции.

Я была поражена: на крошечном клочке земли среди дорог и рядом с большим гипермаркетом, где постоянно ходят люди и проезжают машины, растут редкие тюльпаны. Люди даже не подозревают, какое сокровище у них под ногами. «Спасите нас, люди! Позаботьтесь о нашем будущем! Мы хотим радовать своим видом не только вас, но и ваши грядущие поколения!» - словно слышался мне крик отчаяния этих цветов пустыни, - поделилась Бахытгуль Жаксылыкова.

По ее словам, находка может быть своеобразным «ответом природы» на заботу жителей региона. Уже две недели мангистаусцы активно участвуют в субботниках и очищают окружающую среду.

Информация о редком растении уже передана в областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

Теперь у руководителю клуба «Эколидер» появилась новая идея - сохранить уникальные цветы.

Хочется создать небольшой цветник для краснокнижных тюльпанов, чтобы люди могли любоваться ими каждый год и при этом мы смогли защитить их, - отметила она.

Отметим, что Бахытгуль Жаксылыкова - учитель химии и биологии с большим опытом. Начала работу в Назарбаев Интеллектуальной школе, в том числе занимала должность заместителя директора. Последние 4 года работает там же координатором  по экологии.

Напомним, согласно статье 339 УК РК и закону «О растительном мире», сбор, уничтожение, повреждение, незаконное приобретение, хранение, перевозка или сбыт редких растений строго запрещены.

За нарушение предусмотрены следующие меры наказания:

  • штраф до 3 000 МРП (что составляет 12 950 000 тенге в 2026 году);
  • исправительные работы;
  • ограничение свободы;
  • лишение свободы на срок до 3 лет.
Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Это наверное пластковые снова посадили
11.04.2026, 14:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь