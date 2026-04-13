Не Долина замков, а свалка: жители Мангистау загрязняют Айракты

В связи с потеплением поток отдыхающих в знаковых местах региона, в частности в Айракты, значительно увеличился. Однако после массовых посещений на территории остаётся большое количество мусора. Чиновники же утверждают, что вывоз отходов осуществляется регулярно – три раза в неделю, передает Lada.kz .

Фото акимата Мангистауского района

В социальной сети местный туроператор сегодня, 13 апреля, наглядно показал масштабы загрязнения в популярной достопримечательности – Долине замков Айракты. Территория буквально утопает в кучах мусора.

В Мангистауском районном акимате сообщили Lada.kz, что появление большое количество мусора связано с увеличившимся потоком отдыхающих.

Вывоз отходов осуществляется на регулярной основе – три раза в неделю. Уборкой мусора в настоящее время занимается ИП «Ақккетік». Контейнеры очищаются по понедельникам, пятницам и один раз в середине недели. Так, 10 апреля было вывезено 4 тонны мусора, а сегодня, 13 апреля, – 7 тонн, - рассказали в акимате.

В администрации также отметили, что в популярных среди отдыхающих достопримечательностях установлены мусорные контейнеры: в Долине замков Айракты – четыре бака, у горы Шеркала – один, а также по четыре – в урочищах Самал и Акмыш.

Напомним, в 2025 году в Долине замков уже фиксировали мусорный коллапс.