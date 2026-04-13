Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
13.04.2026, 16:53

Не Долина замков, а свалка: жители Мангистау загрязняют Айракты

Экология 0 1 183 Лиана Рязанцева

В связи с потеплением поток отдыхающих в знаковых местах региона, в частности в Айракты, значительно увеличился. Однако после массовых посещений на территории остаётся большое количество мусора. Чиновники же утверждают, что вывоз отходов осуществляется регулярно – три раза в неделю, передает Lada.kz.

Фото акимата Мангистауского района
В социальной сети местный туроператор сегодня, 13 апреля, наглядно показал масштабы загрязнения в популярной достопримечательности – Долине замков Айракты. Территория буквально утопает в кучах мусора.

В Мангистауском районном акимате сообщили Lada.kz, что появление большое количество мусора связано с увеличившимся потоком отдыхающих.

Вывоз отходов осуществляется на регулярной основе – три раза в неделю. Уборкой мусора в настоящее время занимается ИП «Ақккетік». Контейнеры очищаются по понедельникам, пятницам и один раз в середине недели. Так, 10 апреля было вывезено 4 тонны мусора, а сегодня, 13 апреля, – 7 тонн, - рассказали в акимате.

В администрации также отметили, что в популярных среди отдыхающих достопримечательностях установлены мусорные контейнеры: в Долине замков Айракты – четыре бака, у горы Шеркала – один, а также по четыре – в урочищах Самал и Акмыш.

Напомним, в 2025 году в Долине замков уже фиксировали мусорный коллапс.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
"Территория буквально утопает в кучах мусора."----А кто этим занимается? Местные? Нет! Туристы? Нет! Так кто же? А не те ли понаехавшие которые с пеной у рта везде орут: "Это моя земля!"
14.04.2026, 01:42
