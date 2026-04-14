18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 15:19

Дрифт в Долине замков в Мангистау вызвал гнев жителей

Экология 0 3 622 Ольга Максимова

Культура отдыхающих стала причиной возмущения сознательной части жителей Мангистауской области. В социальной сети распространилось видео, на котором водитель устроил дрифт в Долине замков. На действия владельца авто отреагировали в полиции, передаёт Lada.kz.

Скриншот из видео
Житель Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал в социальных сетях видео с территории урочища Айракты-Шоманай, известного как Долина замков. На кадрах видно, как отдыхающие, приехавшие в живописную местность, устраивают дрифт на внедорожниках прямо по степной поверхности у подножия меловых гор.

По словам пользователей, подобные действия приводят к повреждению почвы и уничтожению растительного покрова. Видеозапись вызвала активное обсуждение в сети - многие казахстанцы выразили возмущение происходящим и поддержали автора публикации.

Комментаторы отмечают, что бесконтрольный туризм наносит серьёзный ущерб уникальной природной территории. В связи с этим звучат предложения ужесточить меры ответственности за подобные нарушения, а также организовать контрольные пункты на въезде в урочище для сохранения природного наследия региона.

Также мангистаусцы отметили, что выезжают в знаковые локации Мангистау, чтобы насладиться звуками природы и отдохнуть от городского шума. Однако многие отдыхающие портят настрой — привозят музыкальные колонки и включают музыку на всю громкость, устраивают гонки или дрифт.

В департаменте полиции Мангистауской области отреагировали на публикацию. Они сообщили, что данный дрифтер - злостный нарушитель ПДД.

«Личность нарушителя установлена. Это 24-летний водитель, который повторно управлял транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении водителя приняты меры административного воздействия по нескольким составам правонарушений: за создание аварийной ситуации, нарушение правил благоустройства и повторное нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Автомобиль водворён на специализированную стоянку», - сообщили в ДП МО.

Напомним, ранее блогера из Узбекистана оштрафовали за езду по воде.

2
33
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь