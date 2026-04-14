Дрифт в Долине замков в Мангистау вызвал гнев жителей

Культура отдыхающих стала причиной возмущения сознательной части жителей Мангистауской области. В социальной сети распространилось видео, на котором водитель устроил дрифт в Долине замков. На действия владельца авто отреагировали в полиции, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео

Житель Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал в социальных сетях видео с территории урочища Айракты-Шоманай, известного как Долина замков. На кадрах видно, как отдыхающие, приехавшие в живописную местность, устраивают дрифт на внедорожниках прямо по степной поверхности у подножия меловых гор.

По словам пользователей, подобные действия приводят к повреждению почвы и уничтожению растительного покрова. Видеозапись вызвала активное обсуждение в сети - многие казахстанцы выразили возмущение происходящим и поддержали автора публикации.

Комментаторы отмечают, что бесконтрольный туризм наносит серьёзный ущерб уникальной природной территории. В связи с этим звучат предложения ужесточить меры ответственности за подобные нарушения, а также организовать контрольные пункты на въезде в урочище для сохранения природного наследия региона.

Также мангистаусцы отметили, что выезжают в знаковые локации Мангистау, чтобы насладиться звуками природы и отдохнуть от городского шума. Однако многие отдыхающие портят настрой — привозят музыкальные колонки и включают музыку на всю громкость, устраивают гонки или дрифт.

В департаменте полиции Мангистауской области отреагировали на публикацию. Они сообщили, что данный дрифтер - злостный нарушитель ПДД.

«Личность нарушителя установлена. Это 24-летний водитель, который повторно управлял транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении водителя приняты меры административного воздействия по нескольким составам правонарушений: за создание аварийной ситуации, нарушение правил благоустройства и повторное нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Автомобиль водворён на специализированную стоянку», - сообщили в ДП МО.

