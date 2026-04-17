В Актау с дороги, ведущей к «Тёплому пляжу», вывезли 30 тонн мусора

По данным городского акимата, в Актау продолжаются плановые весенние работы по санитарной очистке. В этот раз коммунальные службы провели уборку вдоль центральной дороги, ведущей к «Теплому пляжу», освободив территорию от бытового мусора и сухой растительности.

К проведению работ привлекли порядка 80 сотрудников и задействовали пять единиц спецтехники. По итогам уборки вывезено 30 тонн мусора, благодаря чему санитарное состояние территории улучшилось.

Работы по санитарной очистке и благоустройству будут проводиться регулярно в соответствии с утверждённым графиком. Эти мероприятия направлены на улучшение экологической ситуации в городе и создание комфортных условий для жителей и гостей.

Уважаемые жители и гости города. Сохранение чистоты – наша общая ответственность. Призываем бережно относиться к природе и соблюдать культуру чистоты в общественных местах, - обратились в городской администрации.

Напомним, ранее в Мангистауской области в ходе масштабного субботника собрали около 600 тонн мусора.