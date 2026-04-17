Почти сотню мертвых тюленей выбросило на берег Каспия в Мангистау

На побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены десятки туш погибших тюленей. Предварительные версии их гибели озвучили в Комитете рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства РК, сообщает Lada.kz .

В ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе сегодня, 17 апреля, сотрудники РГУ «Каспий итбалығы» совместно с профильными службами обнаружили массовую гибель тюленей.

На берег выброшено 97 туш животных. Предположительно, причиной их появления на побережье стал сильный западный ветер.

Для выяснения обстоятельств создана рабочая группа с участием специалистов рыбной инспекции, экологов, ветеринарных служб, а также представителей научных организаций и местных исполнительных органов.

Эксперты проводят отбор проб, чтобы установить точную причину гибели тюленей, а также организуют утилизацию туш.

По предварительным оценкам специалистов Института гидробиологии и экологии, гибель животных произошла более месяца назад, однако на берег их вынесло только сейчас под воздействием штормового ветра.

В настоящее время мониторинг побережья продолжается, ситуация находится на контроле.

Нужно отметить, что мертвых тюленей находят на побережье водоема почти каждый год. Так, в 2025 году эксперты предположили, что причиной гибели эндемиков могло стать ослабление иммунитета и снижение общей устойчивости организма, что делает их более восприимчивыми к инфекциям.