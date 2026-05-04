В Каспии выловят более 60 тюленей для научных целей

Правительством принято постановление от 27 апреля 2026 года «Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований и в воспроизводственных целях», передаёт Lada.kz .

В постановлении отмечается, что помимо отлова тюленей для научных целей, также предусмотрен вылов редких видов рыб из рек в различных регионах страны.

Согласно документу, разрешено изъятие:

66 особей каспийских тюленей для научных исследований и мечения с последующим выпуском в природную среду обитания в период с 27 апреля по 31 декабря 2026 года на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей;

аральского шипа в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада и их последующего искусственного воспроизводства в период с 27 апреля по 31 декабря 2026 года в объеме 500 килограммов из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области и области Жетісу;

300 килограммов нельмы в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 27 апреля по 30 ноября 2026 года из реки Ертис в пределах области Абай и Павлодарской области.

Постановление введено в действие с 27 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько десятков туш тюленей нашли у берегов Каспия в Мангистау. Погибших млекопитающих обнаружили в ходе мониторинга на острове Кулалы в Каспийском море.