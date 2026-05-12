Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Названа возможная причина гибели тюленей на Каспии

Экология 0 1 415 Ольга Максимова

Ситуацию с массовой гибелью тюленей и лебедей на побережье Каспийского моря объяснили в правительстве. По факту произошедшего проводятся лабораторные исследования и проверка отобранных проб, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ДЭ МО

В апреле на берегу Каспийского моря обнаружили около 100 мёртвых тюленей и десятки лебедей. Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин сообщил, что подобные случаи фиксируются не впервые и могут быть связаны с природными явлениями.

«Такие случаи у нас не в первый раз. Это связано с естественными природными явлениями, в том числе во время землетрясений бывают выбросы природного газа. Но, как обычно, мы находим эти трупы уже в разложившемся состоянии, потому что волнами их выбрасывает на берег. Мы берём соответствующие пробы, исследуем, но сколько раз это делали — никаких заболеваний не находили», - ответил Амангали Бердалин.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев сообщил, что превышения допустимых норм загрязняющих веществ в воде не выявлено.

Напомним, в апреле этого года почти 100 мёртвых тюленей выбросило на берег Каспия в Тупкараганском районе Мангистауской области. По информации Института гидробиологии и экологии, гибель тюленей произошла более месяца назад.  

Как сообщают экозащитники, с 10 по 11 мая в ходе мониторинга побережья вблизи месторождений Каражанбас и Бузачи были обнаружены 37 туш погибших тюленей.  

В департаменте экологии сообщали об обнаружении четырех туш в районе села Баутино. Экологи провели забор проб воды, результаты пока не были обнародованы.  

Комментарии

2 комментарий(ев)
alixah
Как всегда ничего не обнаружили.
12.05.2026, 14:51
дорожник
Названа возможная причина гибели.....Где?
12.05.2026, 09:54
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

