На побережье села Баутино нашли мёртвых тюленей

Представители департамента экологии отобрали пробы морской воды для проведения лабораторного анализа. Осмотр местности продолжается, передаёт Lada.kz.
Как сообщили в департаменте экологии, 8 мая на побережье села Баутино Тупкараганского района обнаружили четыре туши тюленей.
«В настоящее время уполномоченными органами проводится обследование территории и работа по установлению точного количества туш. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области отбирают пробы морской воды на указанном участке. Дополнительная информация будет предоставлена по результатам исследований проб», - говорится в распространённом сообщении.
