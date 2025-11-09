Несколько десятков мертвых тюленей обнаружили на побережье острова Кулалы

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области совместно с сотрудниками управления рыбинспекции и специалистами Института гидробиологии и экологии 8 ноября провели выездной экологический мониторинг морского побережья острова Кулалы, передает Lada.kz .

Фото: ДЭ МО

Поводом для проведения обследования стало обнаружение 71 туши тюленей. Специалисты взяли пробы морской воды для лабораторных исследований.

По информации ведомства, результаты анализов позволят установить возможные причины гибели животных и оценить текущее состояние морской экосистемы в этом районе.

Ранее жительница Актау сообщила об обнаружении на берегу в районе села Баутино шести мертвых тюленей, часть из которых была запутана в сетях.

Позже экологи совместно с управлением рыбной инспекции обнаружили 112 мертвых каспийских тюленей на побережье Тупкараганского района.

Эксперты института гидробиологии и экологии отмечают, что возможной причиной массовой гибели могло стать ослабление иммунитета и снижение общей устойчивости организма, что делает тюленей более восприимчивыми к инфекциям.