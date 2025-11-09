Несколько десятков мертвых тюленей обнаружили на побережье острова Кулалы

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области совместно с сотрудниками управления рыбинспекции и специалистами Института гидробиологии и экологии 8 ноября провели выездной экологический мониторинг морского побережья острова Кулалы, передает Lada.kz.
Поводом для проведения обследования стало обнаружение 71 туши тюленей. Специалисты взяли пробы морской воды для лабораторных исследований.
По информации ведомства, результаты анализов позволят установить возможные причины гибели животных и оценить текущее состояние морской экосистемы в этом районе.
Ранее жительница Актау сообщила об обнаружении на берегу в районе села Баутино шести мертвых тюленей, часть из которых была запутана в сетях.
Позже экологи совместно с управлением рыбной инспекции обнаружили 112 мертвых каспийских тюленей на побережье Тупкараганского района.
Эксперты института гидробиологии и экологии отмечают, что возможной причиной массовой гибели могло стать ослабление иммунитета и снижение общей устойчивости организма, что делает тюленей более восприимчивыми к инфекциям.
