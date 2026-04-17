Уже почти 200: в Мангистау растет число обнаруженных мертвых тюленей

Число погибших тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, продолжает расти, сообщает Lada.kz .

По словам руководителя управления рыбной инспекции региона Конарбая Базарбаева, сегодня, 17 апреля, в ходе мониторинга на Баутинской косе и в районе Форт-Шевченко обнаружена 191 туша животных.

По предварительным данным, тюленей выбросило на берег из-за северо-западного ветра, который наблюдался в течение последних 2-3 дней.

К расследованию причин гибели подключены профильные службы. Специалисты департамента экологии уже отобрали пробы воды и почвы.

Сотрудники Института гидробиологии и экологии проводят дополнительные исследования – берут образцы зубов, когтей и внутренних органов животных.

Мониторинг побережья продолжается, окончательные выводы будут сделаны после лабораторных анализов.

С начала 2026 года это уже 191 зафиксированный случай гибели тюленей. Для сравнения, в 2025 году было обнаружено более 2200 погибших особей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в регионе на берег Каспия выбросило почти сотню мертвых тюленей.